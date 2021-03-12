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清明節離島第二波加班機 下週一9時開賣

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
民航局今天宣布，目前需求較高之金門、澎湖及馬祖航線已規劃第二波加班機，自3月15日(週一)上午9時統一開放訂位。 圖/立榮航空提供
民航局今天宣布，目前需求較高之金門、澎湖及馬祖航線已規劃第二波加班機，自3月15日(週一)上午9時統一開放訂位。 圖/立榮航空提供

為應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，民航局今天宣布，目前需求較高之金門、澎湖及馬祖航線已規劃第二波加班機，自3月15日(週一)上午9時統一開放訂位。民航局同時指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

今年清明節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)於2月1日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供1,132個座位數，澎湖航線提供2,612個座位數，馬祖航線提供280個座位數，總計提供4,024個座位數。

為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客訂票日起3日內應完成開票（例如3月15日訂票者，應於3月17日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局再次提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

民航局強調，旅客務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；另配合中央流行疫情指揮中心實施防疫工作，在指揮中心未解除進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩之措施前，仍請民眾配合辦理，共同維護我國防疫安全。

航線 民航局 加班

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