外界喊調漲水價 水利署：涉及民生將審慎處理

水情持續吃緊，外界關心是否應該針對用水大戶課徵「耗水費」，更認為國內水價應該調漲。水利署回應，因為水價涉及民生相關問題，且須配合國內經濟發展來循序推動，將會審慎處理。

另外台灣水資源分配，水利署皆有密切的掌握及規劃，尤其抗旱期間水資源統籌節水調度措施，有通盤考量。水利署表示，過去十年間農業年用水變化介於113億噸至132億噸之間，農業用水約占全台用水量約七成左右，以2019年農業用水量約為118.8億噸，為全台用水量167.4億噸之71%。

農業用水量主要來自河川引水；取自水庫水量約11億噸，約佔整體農業用水量一成。其中各主要水庫有供應灌溉用水佔該水庫全年用水量約四至八成，統計2019年用水資料，石門水庫農業用水約佔五成、明德水庫約六成、石岡壩約四成、烏山頭水庫約八成。

水利署指出，針對漏水率部分將積極持續改善，但其改善的工作也並非一蹴可成。以日本東京為例，從1960年的23%，經過50年的努力，到2010年的降至到3%漏水率。而目前為達漏水率於民國2031年降至10%之目標，將持續進行檢修漏作業及老舊管線汰換，並建置自來水管網基本資料及水壓管理操作模式，以降低其漏水機率。

水利署強調，全球氣候變遷頻傳，近年台灣不降雨日數增加及豐枯降雨差異愈加明顯現象發生，旱災中央應變中心加強與中央氣象局及氣象專家密切聯繫降雨預測應變，更有長遠整體規劃。

水利署補充，政府近一年以來抗旱措施重要目的就是要減緩衝擊，如同缺水狀況持續八個月以來，民眾的生活及公共用水的供給持續穩定，目前已進入抗旱最關鍵的時刻，面對近年最嚴峻水情考驗，全國應攜手同心，共體時艱以度過難關。