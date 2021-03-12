限期5天中午時段 用LINE Pay在超商、速食店嗶10%回饋

本周一LINE Pay發生系統發生當機，因一卡通公司網域系統障礙，造成LINE Pay Money用戶無法登入。LINE Pay今宣布，為向超過870萬的LINE Pay用戶表達誠摯的歉意，將於下週一到五(3月15日至19日)、連續五天中午，所有LINE Pay用戶於四大超商、四大連鎖速食店消費，可獲LINE POINTS的10%點數回饋補償。

LINE Pay表示，一卡通公司於3月8日中午用餐時段因網域系統障礙，導致LINE Pay Money帳戶服務中斷，再次深感抱歉，經搶修後相關服務已於當天恢復正常。為感謝所有用戶的耐心與體諒，LINE Pay將補償用戶於該期間帶來的不便。

LINE Pay表示，補償方案是從3月15日至19日，每日上午11:30至下午2:30，LINE Pay用戶於四大連鎖超商、連鎖速食店、連鎖飲料店、連鎖餐飲店，使用LINE Pay任一付款方式結帳，筆筆獲LINE POINTS的10%點數回饋，但每帳號每日回饋上限50點。

在這次補償方案中指定店家包含7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商等四大超商，還有麥當勞、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱四大連鎖速食店，與八方雲集、爭鮮迴轉壽司、吉野家、梁社漢排骨，還有北北基區、中區、高屏區的路易莎咖啡、50嵐。