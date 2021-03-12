快訊

西半部空品幾乎都亮紅燈 下午中部以北可望改善

拒中古屋！3千萬想買北市新3房有困難 網友建議到這區找

LINE Pay推補償方案 15日起連五天祭10％點數回饋

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

LINE Pay本週一（3月8日）因一卡通公司網域系統障礙，造成已註冊LINE Pay Money之用戶無法登入LINE Pay，對忠實用戶帶來不便，LINE Pay深感抱歉。為向超過870萬的LINE Pay用戶表達誠摯的歉意，LINE Pay將於下週一到五（3／15-19）、連續五天中午時段推出補償方案，所有LINE Pay用戶於指定店家消費可獲LINE POINTS 10%點數回饋補償，以感謝廣大用戶的支持與體諒。

LINE Pay表示，針對一卡通公司於3月8日中午用餐時段因網域系統障礙，導致LINE Pay Money帳戶服務中斷，LINE Pay再次深感抱歉，經搶修後相關服務已於當天恢復正常。為感謝所有用戶的耐心與體諒，LINE Pay將補償用戶於該期間帶來的不便。

本次LINE Pay補償方案於3月15日至19日，每日上午11：30至下午2：30，LINE Pay用戶於指定連鎖超商、連鎖速食店、連鎖飲料店、連鎖餐飲店，使用LINE Pay任一付款方式結帳，筆筆獲LINE POINTS 10%點數回饋（每帳號每日回饋上限50點）。指定店家包含：

1. 連鎖超商： 7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商

2. 連鎖速食店： 麥當勞、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱

3. 連鎖飲料店： 路易莎咖啡、50嵐（北北基區／中區／高屏區）

4. 連鎖餐飲店： 八方雲集、爭鮮迴轉壽司／爭鮮外帶壽司、吉野家、梁社漢排骨

詳細活動資訊請以LINE Pay「活動訊息」最新公告為準。

LINE LINE Pay 一卡通

延伸閱讀

弘光生研發防跌倒偵測照護系統 盼彌補照護人力不足

為什麼我兒子的老師要LINE我「他管教我兒子的過程」呢？

台中e 指通 數位服務處處通

紓困案過關 拜登再推基建

相關新聞

為愛找個家？「藏表屋」推專業收藏儀 巧納愛表

喜歡的事物除了要定期使用，為心愛的「它」找個舒服、適切的容身之處，更是愛物惜物的具體表現。專精代理販售運動風格腕表的敦文...

泰格豪雅高爾夫智能表再升級 制霸果嶺揮竿前先問它

泰格豪雅（TAG Heuer）自2015年推出首款瑞士製造Connected智能表後，深受消費者歡迎，更成為品牌最熱銷的...

宋米秦愛買成童裝闆娘 笑稱請愛女擔任採購人員

前女子團員，現在則為台灣媳婦的女星宋米秦，因為太愛買韓國Jelly Mallow童裝給女兒穿，因此從品牌VIP萌生代理想...

環保當道！IWC推TIMBERTEX紙基環保表帶 質感上手

最關鍵的改變，往往都從最細節的小處開始著手。同樣的設計，透過不同的材料、顏色、技術，就能展現出觀念上的變革與進化。萬國表...

茄子蛋走台北時裝周「永續時尚」大秀 曾之喬力推傅孟柏泳褲剪成丁字褲

台北時裝周於昨晚發表亞洲首場以永續為主題的大秀，也是疫情籠罩下難得有觀眾入場共襄盛舉的時裝秀，邁入第4年也首度以一年兩季...

戴口罩雙眼更要明亮！ 嬌蘭蜂王乳黃金冰滴眼萃秀大眼

即使台灣疫情趨緩，但大家上街時都仍是戴著口罩，也讓露出的雙眼，得更重視保養。嬌蘭獨特研發出「黑蜂眼部修護科技」，讓每個人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。