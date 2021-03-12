LINE Pay推補償方案 15日起連五天祭10％點數回饋

LINE Pay本週一（3月8日）因一卡通公司網域系統障礙，造成已註冊LINE Pay Money之用戶無法登入LINE Pay，對忠實用戶帶來不便，LINE Pay深感抱歉。為向超過870萬的LINE Pay用戶表達誠摯的歉意，LINE Pay將於下週一到五（3／15-19）、連續五天中午時段推出補償方案，所有LINE Pay用戶於指定店家消費可獲LINE POINTS 10%點數回饋補償，以感謝廣大用戶的支持與體諒。

LINE Pay表示，針對一卡通公司於3月8日中午用餐時段因網域系統障礙，導致LINE Pay Money帳戶服務中斷，LINE Pay再次深感抱歉，經搶修後相關服務已於當天恢復正常。為感謝所有用戶的耐心與體諒，LINE Pay將補償用戶於該期間帶來的不便。

本次LINE Pay補償方案於3月15日至19日，每日上午11：30至下午2：30，LINE Pay用戶於指定連鎖超商、連鎖速食店、連鎖飲料店、連鎖餐飲店，使用LINE Pay任一付款方式結帳，筆筆獲LINE POINTS 10%點數回饋（每帳號每日回饋上限50點）。指定店家包含：

1. 連鎖超商： 7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商

2. 連鎖速食店： 麥當勞、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱

3. 連鎖飲料店： 路易莎咖啡、50嵐（北北基區／中區／高屏區）

4. 連鎖餐飲店： 八方雲集、爭鮮迴轉壽司／爭鮮外帶壽司、吉野家、梁社漢排骨

詳細活動資訊請以LINE Pay「活動訊息」最新公告為準。