高公局：車輛買賣eTag異動 可一通電話服務辦到好

車輛過戶異動之新車主，若車上已經貼有eTag電子標籤，只要一通電話即可啟用電子收費服務，享受足額儲值繳費九折優惠。此外，原車主也只要一通電話即可辦妥eTag終止與帳戶餘額退費，省時又便利。

高公局說明，依車輛監理異動及中古車eTag供裝數據顯示，約有三成新購中古車之用戶未啟用車內eTag，以致未能享有eTag各項服務。高公局已督促遠通公司在全國公路監理機關設置「監理異動專線」，當車輛於監理機關辦理過戶手續後，新任車主即可利用專線電話辦理eTag重新啟用，平均每月約有5,000位民眾進線使用。

此外，遠通電收公司預計3月下旬至4月底辦理中古車主啟用eTag抽免費咖啡之優惠活動，新車主致電遠通公司客服專線(02-77161998)或至遠通公司各據點辦理eTag啟用後，即可參與免費喝咖啡之抽獎優惠活動。

車輛賣出後，裝有eTag之原車主，除了記得在車輛賣出前繳清通行欠費外，同樣可撥打「監理異動專線」或遠通客服專線辦理eTag終止及帳戶餘額退費，可選擇將eTag帳戶餘額退款至金融機構帳戶或將餘額移轉至其他車號之eTag帳戶。

高公局呼籲，國道通行費依規定應於通行當下主動繳交，建議用路人可申辦銀行自動儲值，可享帳戶足額通行費九折優惠，此係最便利、無額外負擔及最省時環保的繳費方式，更不會有漏繳通行費之情形發生。另通行國道後，應主動透過各式管道查詢是否有欠費，並於期限內繳交通行費，避免後續衍生作業處理費、逾期罰單及遭強制執行等情事。