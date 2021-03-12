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中鋼建廠50周年 辦植樹減碳活動

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
中鋼公司50周年植樹活動，左起中鋼代行副總黃一中、執行副總黃建智、董事長翁朝棟、企業工會理事長陳春生、企業工會監召許誌雄、副總羅文驥。(中鋼/提供)
中鋼公司50周年植樹活動，左起中鋼代行副總黃一中、執行副總黃建智、董事長翁朝棟、企業工會理事長陳春生、企業工會監召許誌雄、副總羅文驥。(中鋼/提供)

節能減碳及環境保護是企業的社會責任，中鋼（2002）以追求永續發展為目標，特別在今(12)日植樹節上午，在高雄市小港區臨海二路鄰近中鋼第三冷軋工場的綠帶處，舉辦建廠50週年植樹減碳活動，由董事長翁朝棟率經理部門暨一級主管，並邀請中鋼企業工會理事長陳春生、監召許誌雄等，共同種下喬木及灌木植栽，為高雄市的綠美化及環境減碳，付諸實際行動。

中鋼自建廠以來即非常重視節能環保工作，環保投資金額累計至去(109)年底已達763億元，近期不僅持續加速重大環保改善工程，也設置「中鋼節能減碳暨碳中和推動小組」，謬力擘劃及執行相關減碳工作。

此外，中鋼也響應政府植樹造林計畫，50年來在小港廠區及總部大樓周邊環境，累積種植了喬木約2萬株、灌木約208萬株，綠化總面積達48公頃，綠化率近8.5%，每年約可減量二氧化碳6,406噸。

因著綠化有成，中鋼廠區處處花木扶疏，綠意盎然，吸引了80多種留鳥及過境候鳥棲息，例如黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹及戴勝鳥等鳥種，皆曾於廠內現蹤，彷彿像是一座鳥語花香的鋼鐵森林，呈現出與一般工廠截然不同的景象。

此外，中鋼身為高雄市在地企業，廠外綠化部分不僅認養中鋼路、中山路及高雄公園的植栽養護工程，也曾於八八風災過後深入六龜、甲仙等區進行植樹造林，種下希望的幼苗，為災後復育的土地貢獻心力。

今年適逢中鋼建廠50週年，除了積極推動及落實「高值化精緻鋼廠」及「綠能產業」發展雙主軸外，中鋼今日選在小港區臨海二路，鄰近精緻鋼品產線第三冷軋工場的綠帶處舉辦植樹減碳活動，總計栽下了臺灣原生種榔榆及羅漢松等喬木約100株，並增植扶桑、紅仙丹及馬茶花等灌木約4,000株，亦將進行此區的綠化養護工作，希望每株種下的樹木，在細心灌溉及養護下，能紮穩厚實的根基，未來和中鋼一同成長茁壯、開枝散葉，成為百年大樹。

今天的植樹減碳活動象徵中鋼追求精緻鋼廠，提升鋼品價值的同時，也表達與環境及社會共存共榮的決心及用心，中鋼將持續精進ESG永續發展工作，實踐企業社會責任，繼續邁向下一個璀璨的50年。

中鋼 減碳 環保

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