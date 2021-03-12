東元少主專訪／黃育仁：埋創新種子 活化集團

東元集團資訊電子事業群執行長黃育仁將新創事業帶入東元集團，新推出3D列印零組件、紅外熱成像模組等，在集團內埋入創新的種子，助攻母公司東元營運。

黃育仁是東元集團第三代，他是集團會長黃茂雄的長子，目前身兼東元常務董事。東元今年將改選董事，黃育仁被點名下任董事長熱門人選，他提出引入創新的理念，市場認為是為本屆東元董事改選爭取認同暖身。

本報專訪他暢談經營理念和接班想法，但他不願多談接班議題，強調今後在東元集團扮演那個角色，都會繼續貢獻，勇於承擔，同時分享他引入在東元集團引進創新種子的作為。

東元集團資訊電子事業群旗下有東友、菱光及聯昌三家上市公司，黃育仁身兼這三家公司董事長。從2008年全球金融海嘯時接任菱光，2009年出掌東友董座，已有逾十年的歷練。

以下是專訪紀要：

問：東友在新事業、新產品方面，近年來有那些成果？

答：東友規劃成為亞洲最小的接單量工廠，來服務許多的創新公司，從5,000個、500個、甚至到100、50個的小訂單，都可以接單。很多新創公司在訂單量還沒有出來以前，很需要這種能夠小量多樣化的生產企業，協助樣品打造或小量生產，東友的3D列印業務可以扮演這個角色。

問：菱光是全球最大的CISM公司，產品特色為何？

答：菱光生產接觸式影像感測模組（簡稱CISM），是結合晶圓封裝及光電技術的產品。不同於相機模組的方型晶片，CISM須將晶圓切割如針狀，然後將10多顆針狀晶片用COB（chip on board）技術精準打在A4，或是A3大小的印刷電路板上使其連成一線。

這些晶片跟晶片的邊緣相距小於0.05mm，晶片間的縱軸距離差異要小於0.025mm，難度相當高，全採自動化生產。目前全世界含菱光僅有三家可以大規模量產，且精密度又符合要求。菱光的全球市占率在40%以上，主要應用在多功能事務機，掃描器及影印機上。

問：對掌管的公司有何期許？

答：這可分為是地區級、國際級以及世界級三個階段及層次。我期許東友、菱光都成為世界級的知名企業。我們的下游品牌業者包括HP、Epson、Canon、Brother；供應商如NEC也都是世界級大廠；東友在MFP是代工龍頭，菱光是全球最大廠，逐步邁向世界級的企業。

問：東元今年創業邁向65周年，你願意挺身而出，替東元發展做出更多的貢獻，有何建言？

答：東元事業體龐大，社會的關注大，決策要符合社會觀感很重要。例如，東元在調整工廠產能時，降低產量時直接影響到當地政府的稅收、就業，營收也會減少，如何溝通，就很重要。又如，東元的股本大，股東結構多元化，有個人、法人、大股東外，還有國外的退休、指數及避險基金等，對東元的要求、期許都不一樣，這些方方面面都要考量。

在創新財、商業模式創新等方面，東元有很多的機會，將來希望可提前在有發展潛力的新創產業布局。