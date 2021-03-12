東元少主專訪／黃育仁 把不可能的idea變商品

東元集團資訊電子事業群執行長黃育仁留學日本、美國學歷，英、日語造詣俱佳，他曾在聯電美國子公司工作過，熟悉電子產業的發展；回台後在東元集團磨練也已超過十年，今年5月可能被推舉為東元董事長，這多年的學習和歷練，可以在另一個層次上，呈現成果。

在目前負責的事業中，黃育仁最重視創新的實踐，他認為，新創事業就是將不可能、不可行的idea，化作可行、成為商品化，這樣的新創事業就有價值。

他景仰已故蘋果創辦人賈伯斯「看透人類的需求」的精神，要求東友、菱光推出符合科技潮流的產品，創造營運成長的新動能。

談到父親、東元集團會長黃茂雄對他的期許；黃育仁則認為，自己已經年過50歲了，經營事業有自己的主見及經驗，但在愛子心切下，父親黃茂雄分享在世界各地看到的新技術、新產品，還是會提醒他不可閉門造車，投入新事業會不會太晚等的關切。

他說：「父親豐富的企業經營及業界人脈經驗，尤其是，在人的方面是很好的諮詢對象，請客時，有那些人不便同台，才不會造成尷尬的局面，問老爸最清楚了。」

身處壓力圈的黃育仁，近年來的運動由重力訓練改練瑜伽。他說：「不僅可以讓身子變得柔軟，在思維上還可以達到柔軟的額外益處。」