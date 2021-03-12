網路平台參戰 搶中古車商機

中古車市場快速升溫，不只兩大汽車集團積極耕耘，更吸引網路平台業者也加入戰局，且戰火有升溫的趨勢。

在網路平台成為市場趨勢下，中古車業者推出二手車自售交易平台，業者打出不賺差價、只賺佣金的方式，中古車買賣行情透明化、傳統三成的買賣價差回到買賣雙方，不只改變中古車的交易模式，中古車的市場行情勢必嚴重壓縮，要買中古車的消費者將可直接受惠。

HOT大聯盟快速崛起，和泰集團運用集團資源相當多，包括和潤的汽車分期、和運旗下的維修服務與競拍，在多元的資源整合下，對消費者形成的吸引力也同時推動中古車商加入HOT大聯盟。

除了中古車聯盟之外，網路平台也是競逐的焦點。和泰集團的abc好車網網路平台也鎖定8891為目標對手，全面架構中古車的銷售通路與平台。

北台灣最大新古車行鑫總汽車原以經營雙B、保時捷以上的豪華車買賣為主，一年超過1,000台的豪華中古車買賣，也推出Allmycar二手車自售交易平台。