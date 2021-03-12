和泰HOT大聯盟 躍中古車龍頭

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
圖／經濟日報提供
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車商拚戰從新車打到中古車市場，和泰車昨（11）日表示，2月底止和泰集團體系的「HOT好車大聯盟」的加盟車商總數達到了323家，以市占率30%、成為國內中古車加盟市場的龍頭。

在此之前，裕隆集團旗下中華匯豐體系的SUM向來是中古車聯盟的龍頭，目前SUM以319家被HOT超越。不過匯豐公司指出，若以關係企業加總計算，包括旗下的SUM與eazycar（52家）整體規模仍超越HOT。

業界說，無論如何，新冠疫情下催動車市熱，車商從新車一路打到中古車市，進一步引爆中古車市的龍頭之爭，且早已悄悄開打。

每年超過60萬筆中古車買賣，釋出驚人商機，不過二手車買賣存在的不確定因素仍對消費者形成陰影，因此具有品牌可靠度的二手車聯盟逐漸成為中古車交易的主軸。裕隆與和泰兩大集團的中古車聯盟已經是涵蓋超過一半的交易量，吸引業者積極投入除了二手車買賣的佣金收益之外，相關的保修與融資業務，二手車的市場規模與業務空間甚至不輸給新車銷售。和泰與裕隆兩大系統在二手車的交戰程度，不遜於新車市場。

和泰車強調，目前旗下共有包括專營優質中古車販賣的「HOT好車大聯盟」與「HOT保修大聯盟」兩大系統，為增加服務深度與廣度， HOT大聯盟除持續增加優質車商、保修廠的數量外，在2020年起推出「HOT車主會員」服務，回饋機制、串聯車主買車賣車與用車的需求；並在短期內即獲得超過6,000名會員的認同，加入體驗『HOT保修大聯盟』行列。

匯豐汽車指出，SUM品牌為提升良好的中古車交易環境而成立，成立16年至今已照顧336,175位車主。

中古車 大聯盟 車市

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