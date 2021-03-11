台中豪宅寵客無上限 跟著建商遊台灣、頂級粵菜搬回家

台中豪宅服務細膩獨創全台，不少北部建商也前來觀摩取經。像是陸府建設的社區生機飲食，以及創新「尊齡樂活」服務，組團帶住戶全台鄉鎮旅遊，營造愛好自然的生活型態，擄獲大批醫界、教授的心。

而全台唯一預售即完銷的「雙橡園1617」，引進頂級粵菜、社區專人洗車服務，貼心程度令中部富豪趨之若鶩。

陸府建設將綠建築理念延伸到與自然融合的生活型態，形成特有的「陸府式自然生活」，而開辦已有四年時間「尊齡樂活」服務，是專為退休住戶規劃的共學課程。

由陸府建設的尊齡秘書統籌、票選出住戶感興趣的課程主題，規劃每期八周的課程，當中也會趁著春、秋涼爽季節，帶住戶走出社區，來一趟食農、生態、建築走讀的小旅行，每每新行程一公佈就報名額滿。

為體驗野奢露營的戶外美學，日前陸府將台灣唯一獲得最世界全球旅行體驗獎的「勤美學」場地包下，舉辦兩天一夜的「陸府-勤美學自然永續之旅」感受在地美學、自然永續的生活哲學。也藉由接觸戶外的感官享受，讓住戶了解到住家回歸自然的美好，以及與鄰里共好的有情社區。

雙橡園開發為提升住戶的生活品質，以「豪宅與飯店的最佳平衡點」為訴求，首創豪宅3.0頂級私宅服務，自建深耕物業為住戶提供一日六餐、優質主廚餐飲團隊、頂級桌宴、禮賓接駁、專屬活動策劃等高規格服務。

「雙橡園1617」更在已經相當完熟的豪宅3.0頂級軟體服務基礎上，持續精進與升級，直接將頂級潮粵名菜餐廳「頂粵吉品」團隊搬進社區中，讓整體餐飲實力更加精進。

此外，社區健身房、多功能教室也找來專業的優漾複合運動會館合作，每周規劃固定團體課程供住戶報名，社區甚至配有專屬洗車空間，由專人為住戶提供洗車服務，住戶只要以手機就能預約洗車，細膩的軟體規劃深獲不少頂級客層青睞。

上述軟硬體服務，使「雙橡園1617」成為2012年6月21日央行施行高價住宅貸款成數限制後，全台唯一在預售時期即完銷的豪宅個案，令業界刮目相看。