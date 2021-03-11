台北101高樓層辦公大樓租金 出現每坪5,000元議價水平

台北101高樓層辦公大樓租金，出現每坪上看5,000元議價水平！台北101大樓營運長劉家豪表示，目前台北101滿租率已經達到96%，雖有租戶離開，亦有租戶進來，今年有四到五家跨國金融機構、以及時尚零售業和科技公司正洽談進駐，第2季將逐步確認。

劉家豪表示，去年因疫情關係，台北101的辦公大樓不續約租戶比例約2%，卻也引來更多重視地標性而想進駐的租戶，今年除了進駐法國在台協會之外，還有四到五家跨國金融機構，以及時尚零售業和科技公司都正洽談中，今年第2季將會陸續確認。

他也提到，長期看大樓租金成長，每年約3至4%；而辦公大樓租戶適度汰舊換新，可提高租金營收，今年若有新租戶取代原來的租賃面積，平均新簽約的單位租金，可望比原租金提高20至30%，也向上提升租金水準。

應對疫情的配置調整，他指出，過去的開放辦公室需要重新調整，包括要更重視員工健康，考慮社交距離，因此密度降低15%；且空間需保持更多彈性，以便未來能在正常和危機模式間切換。

他表示，台北101大樓目前滿租率達96%，每坪租金水準約3,500至4,500元，特殊高樓層出現每坪上看5,000元議價水平。

台北101辦公大樓將目前有120家租戶，約1.3萬位上班族，視為垂直社區，並在35樓設計出一整層樓的「SKY PARK」，坪數約484.28坪，為全球超高大樓首創。SKY PARK從推出試營運至今備受租戶喜愛，包括如Lounge Bar的沙發區，讓租戶可午餐可休息，用完餐可面對台北市無敵美景的「發呆窗台」更是專屬租戶打卡點。

SKY PARK也提供許多上班族專屬的服務，包括便利商店、乾洗店、藥局，甚至有牙醫。