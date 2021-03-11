成大雄砸12億買台橡近萬坪地 商仲：工業地產後市旺
商用不動產繼今年年初開發金南京東路總部大樓交易案後，台橡今(11)日傍晚公告，以新台幣12.2億處分位於高雄仁武近萬坪（土地9,857.87坪、建物148.86坪）的工業土地予成大雄開發，換算每坪土地成交價約12.37萬元。
促成本案交易的世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，海外不動產投資市場風險持續增高，以及在台灣低利環境的因素下，帶動自用型的投資人持續加碼全台灣從南至北的工業地產。
朱幸兒指出，自用型投資人購入工業地產包括製造業直接購入土地興建廠房，以滿足企業營運需求、建商購地興建廠辧大樓出售外，亦有資訊中心(Data Center)及物流倉儲業者積極覓地，針對其需求，要求地主為其量身打造。在自用型投資人持續出手之下，看好未來數季台灣工業地產市場的買賣動能將可望維持穩定成長。
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