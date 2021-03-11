快訊

要變天了！東北季風增強到下周日 兩個降雨熱區曝光

現場重現／余富誠滿壘1出局傳一壘 職棒五年象隊開幕戰屠獅

成大雄砸12億買台橡近萬坪地 商仲：工業地產後市旺

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

商用不動產繼今年年初開發金南京東路總部大樓交易案後，台橡今(11)日傍晚公告，以新台幣12.2億處分位於高雄仁武近萬坪（土地9,857.87坪、建物148.86坪）的工業土地予成大雄開發，換算每坪土地成交價約12.37萬元。

促成本案交易的世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，海外不動產投資市場風險持續增高，以及在台灣低利環境的因素下，帶動自用型的投資人持續加碼全台灣從南至北的工業地產。

朱幸兒指出，自用型投資人購入工業地產包括製造業直接購入土地興建廠房，以滿足企業營運需求、建商購地興建廠辧大樓出售外，亦有資訊中心(Data Center)及物流倉儲業者積極覓地，針對其需求，要求地主為其量身打造。在自用型投資人持續出手之下，看好未來數季台灣工業地產市場的買賣動能將可望維持穩定成長。

新台幣

延伸閱讀

這是Lounge Bar還是辦公室？台北101這層樓空間超愜意

打短期炒房！政院明修房地合一稅 持有2至5年稅率35％

日月潭低水位露古厝 曝占國有地爭議須拆屋歸還

台南整備抗旱水井 黃偉哲：將嚴控地下水位

相關新聞

台北101高樓層辦公大樓租金 出現每坪5,000元議價水平

台北101高樓層辦公大樓租金，出現每坪上看5,000元議價水平！台北101大樓營運長劉家豪表示，目前台北101滿租率已經...

玻璃報價狂飆 台玻獲利向上衝

美國道瓊指數3/9再創歷史新高來到32148點，道瓊指數改寫歷史新高，科技股為首的兩大指數卻慘遭提款，美國四大指數漲跌互見，電子股面臨漲多的修正...

油價上漲 塑化及橡膠廠獲利亮起來

疫苗在各國普及速度加快，全球景氣復甦力道逐漸轉強，使原物料報價上漲，激勵原物料族群漲勢強勁；而台達化、台橡及南港成為觀察指標。

政府打炒房 建商、消費者出現兩極化心態

住展雜誌公布最新房市調查指出，在政府打炒房之後，建商、消費者出現兩極化心態；建商大多是挫咧等，從去年10月到今年2月推案...

疫情下的受益產業 高端洗髮產品去年成長二成

去年疫情衝擊全球，各行各業也受到影響，但是與清潔養護有關的產品則反而因為大家對「潔淨」的重視度提升，業績逆勢上揚，台灣頭...

重塑企業形象 國際海洋集團打造本土風電產業鏈

創辦於2013年，原以地球物理調查、海洋地理調查服務為主的本土測量公司─國際海洋股份有限公司（International...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。