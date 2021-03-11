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新創結盟 FunNow+WeMo Scooter吃火鍋享優惠

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

本土的智慧共享機車新創業者WeMo Scooter 今天聯盟另一家台灣新創、都會享樂線上即時預訂第一品牌FunNow，網羅85個火鍋品牌、超過145間火鍋店打造全台火鍋節。即日起透過FunNow預訂3月15日到4月16日的火鍋節限定方案，有免費WeMo Scooter 騎乘金，消費者騎共享機車直達火鍋店，還有折價券。

這也是本土的新創業者少見的跨業合作。FunNow火鍋節商品方案包含詹記、鼎王、麻神等知名鍋物餐廳，贈送不同優惠，WeMo Scooter 會員有加碼優惠，即日起在WeMo Scooter APP內 WeMo優惠頁面，僅1點即可兌換 FunNow 火鍋節100元優惠券，優惠券適用超過 145間火鍋店 ，想吃鍋可隨時兌換前往 FunNow 平台預訂。

WeMo Scooter同樣推出50萬元免費騎乘金，依據消費者預訂的火鍋方案日期時間，FunNow App 將主動推播 WeMo Scooter 免費騎乘金，以智慧出行作為美食嚮導媒介，即使用餐小酌也不用擔心後續牽車問題。

火鍋 WeMo

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