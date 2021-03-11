新創結盟 FunNow+WeMo Scooter吃火鍋享優惠
本土的智慧共享機車新創業者WeMo Scooter 今天聯盟另一家台灣新創、都會享樂線上即時預訂第一品牌FunNow，網羅85個火鍋品牌、超過145間火鍋店打造全台火鍋節。即日起透過FunNow預訂3月15日到4月16日的火鍋節限定方案，有免費WeMo Scooter 騎乘金，消費者騎共享機車直達火鍋店，還有折價券。
這也是本土的新創業者少見的跨業合作。FunNow火鍋節商品方案包含詹記、鼎王、麻神等知名鍋物餐廳，贈送不同優惠，WeMo Scooter 會員有加碼優惠，即日起在WeMo Scooter APP內 WeMo優惠頁面，僅1點即可兌換 FunNow 火鍋節100元優惠券，優惠券適用超過 145間火鍋店 ，想吃鍋可隨時兌換前往 FunNow 平台預訂。
WeMo Scooter同樣推出50萬元免費騎乘金，依據消費者預訂的火鍋方案日期時間，FunNow App 將主動推播 WeMo Scooter 免費騎乘金，以智慧出行作為美食嚮導媒介，即使用餐小酌也不用擔心後續牽車問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言