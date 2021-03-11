王品吃到飽新品牌再一發！肉次方燒肉15日試營運

王品（2727）今年一開年即十分積極，不僅，已在大陸推出兩個新品牌，台灣市場2021年首個新品牌「肉次方燒肉放題」，也將在3月15日試營運，並在4月2日正式開幕，首店插旗西門町。王品集團表示，今年在兩岸將推出至少五個新品牌，主要鎖定火鍋、燒肉、中餐，堪稱火力全開。若王品今年新品牌皆開展順利，屆時兩岸餐飲品牌數將超過30個。

王品新品牌「肉次方燒肉放題」主打燒肉吃到飽，價位包括588元、788元、988元三種價位，主要針對肉肉控不同需求選擇，分別能吃到特選牛舌、肋眼牛排、極上霜降和牛，新品牌主打吃到飽，總共有近百種食材選擇，通通都是無限供應。

王品去年首度跨入吃到飽市場，首家吃到飽品牌「和牛涮」開出後，大受歡迎，短短一年的時間，目前兩岸已達7店，也為王品經營吃到飽市場增添信心。

王品表示，今年在國門不開、內需市場熱絡的情況下，將積極推出新品牌擴張營收版圖，其中，大陸已開出主打四川麻辣鍋的「西川霸牛」及和牛火鍋吃到飽品牌「和牛涮」，台灣也預計於第2季推兩個新品牌。

此外，在既有品牌方面，近年王品積極啟動品牌轉型，今年將針對「西堤」、「夏慕尼」重新檢視市場定位、商模，有望帶動營收進一步成長。