華德動能電動巴士 皆採日本AESC電池芯
華德動能（2237）表示， 107年起所生產製造及獲得交通部示範計畫資格審查之電動巴士皆採用日本AESC電池芯。
華德動能採購某日本大車廠已使用於電動車多年銷售超過50萬輛、未曾冒煙失火之「零事故」電池。惟恐外界誤認為示範計畫及量產中的電動巴士是使用「中國製」電池，特別予以說明，以避免造成誤解。
交通部昨(10)日深夜亦針對交通部於去年11月發布〈電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點〉，首二家率先通過示範計畫車輛業者資格審查的業者成運汽車製造、華德動能，是分別使用日本TOSHIBA、日本AESC電池芯，並無使用中國大陸製電池芯做說明。
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