政府打炒房 建商、消費者出現兩極化心態

住展雜誌公布最新房市調查指出，在政府打炒房之後，建商、消費者出現兩極化心態；建商大多是挫咧等，從去年10月到今年2月推案意願消極，量縮了快大半年，但消費者在資金充沛下拚命往前衝，購屋信心未受到政策衝擊，市況依然熱絡。

住展發布2月房市風向球，2月分數降至33.7分，分數連三個月下滑，但對應燈號則維持黃藍燈，已連續十二個月亮出黃藍燈。

風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋供給量、建案報廣量等三項分數下滑，來人組數與成交組數等兩項分數持平，僅議價率分數上升。

2月預售屋推案量降至約300餘億元，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-中正「富邦醴仁」、新北市-三重「閱河」與「鄉林恆美」、桃園市-大園「新大南青山」、新竹市-東區「新竹之昇」。

新成屋的量體與預售屋一樣縮量，新釋出的成屋不到200戶，單一案量逾15億元以上的指標案掛蛋。2月房市供給量縮小主要是正值房市淡季，新推案大多排定於329檔期開出，因此2月的案量相對受到壓縮。

雖值淡季，但在營建工、料成本持續上漲下，建案售價仍往上調漲，消費者議價空間變小。

市況方面，2月住展風向球中的指標建案平均來人組數為一周38.6組，較1月減少0.9組，中止連續三個月正成長。2月住展風向球的指標建案平均成交組數為2.7組，比1月略減0.1組。