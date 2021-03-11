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台積電ADR受費半拖累跌逾2% 較台股溢價縮至8%

春雨2020年度EPS 0.75元 配息0.6元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

春雨（2012）公告去年合併營收為80.55億元，年減13.70%；去年度稅後淨利為2.63億元，歸屬母公司業主淨利為1.97億元，每股純益（EPS） 0.75元。春雨董事會並決議通過配發每股0.6元現金股利。

春雨表示，去年上半年受到新冠肺炎疫情衝擊，國內外市場需求大幅下滑，致使營收表現不如預期，然而隨著世界各國陸續解封需求回復，營收自去年第3季由谷底回升，去年第4季已逐步回復到疫情前水準，帶動去年第4季合併營收較第3季成長14.18%。在獲利部分，受惠於產品組合調整得宜，儘管本業仍能持穩獲利狀態，但因營收下降，營業利益亦隨之下降，稅後淨利較去年同期減少，EPS為0.75元。

春雨說，隨著全球陸續施打疫苗，可望使各國經濟復甦步伐加快，國外需求明顯回溫，帶動國際原油及原物料價格上揚，國際鐵礦砂原料價格及廢鋼價格持續上漲，激勵國際鋼價亦同步走揚。國內部分，疫情相對穩定，政府發布的今年1月國內製造業景氣燈號邁向代表揚升的黃紅燈，是自2010年9月以來首度亮出黃紅燈。

此外，中鋼（2002）第2季棒線盤價即將開出，市場預期會開出漲盤，這波漲勢可延續至第2季。從公司接單表現觀察，去年第4季無論是接單量與平均單價皆較去年第3季回升，預期今年營收與本業獲利將優於去年。

春雨2021年2月自結合併營收為5.64億元，年增率1.97%，累計今年前二月自結合併營收為14.05億元，較去年同期增加18.83%。

營收 春雨

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聯發科拚首季合併營收達千億元

台積電2月營收1,065.34億 月減15.9%、年增14.1%

卓越去年EPS 3.3元 每股配息4.5元、股息殖利率近9％

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