聽新聞
test
0:00 / 0:00

攻銀髮商機 台灣房屋健康宅熱銷

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

台灣房屋昨（10）日宣布觸角延伸到開發商領域。台灣房屋集團總裁彭培業表示，歷時七年，集團成功整合6,000坪基地打造「亞洲健康智慧園區」，將是全台罕見的高端度假飯店型照護健康宅，全區388戶，總開發金額60億元，銷售已達90%。

彭培業指出，據國家發展委員會統計，2020年台灣65歲以上人口數有378萬人，預估2025年有500多萬人，台灣進入高齡化社會 ，但相關長照、健康、銀髮等環境、產業卻還未到位。有鑑於此，集團多年前就看好商機，在新竹關西、耗時七年打造基地面積約6,000坪的「亞洲健康智慧園區」健康宅。

他表示，「亞洲健康智慧園區」規劃六棟、七層樓高的莊園式低密度健康宅規劃，全區388戶，提供24小時專業照護、健康餐飲服務、抗衰老預防中心、預防失智等相關課程；該案建地只用25%，就是因為基地正面南山，擁有充足的陽光、景觀、流動的新鮮空氣等無汙染環境，符合全球著名研究「藍點調查」中的人口長壽要件。

彭培業指出，「亞洲健康智慧園區」總開發金額60億元，目前已銷售90%，至於價格，將視景觀而定。

開發金 長照

延伸閱讀

斥資60億！台灣房屋投入最具前景地產 7年有成

HBL／南山高中3年2度錯失金盃 侯友宜自嘲是他害的

HBL／陳力生拚到抽筋 南山錯失第8冠失落

HBL／13分大逆轉 泰山壓南山奪隊史首冠

相關新聞

政經私房話／彭培業養雞種菜 發想出養生宅

台灣房屋總裁彭培業講究養生，對飲食要求極高，尤其在六、七年前發生食安風暴後，他更加重視食材來源。彭培業還在中壢找了一塊二...

連鎖效應／加盟創業 注意三盲點

有些加盟創業者一旦開店失敗，會將責任完全歸因於加盟總部，埋怨總部不聞不問、供貨太貴，或是商業模式根本就有問題…，其實忘了...

創新平台／AIdea共創平台 為創新找解方

AI人工智慧2030年產值預估達13兆美元，全球產業紛紛加速布局，卻有許多企業因缺少AI人才、擔心資料不足或機敏資料外洩...

業務最前線／重組賽局 各取所需

某次我和業務團隊在會議室討論「談判技巧」，另一位業務同仁中途進來聽了一會，他說：「我目前負責的產品訂價是公司規定的，和客...

智慧經營／潘振成分散風險學 做大版圖

從當前最夯的電動車到手機螢幕鍍膜、各式保養品包括面膜、洗臉、卸妝液，甚至是5G散熱材，以及疫情之後全球最稀缺的急救呼吸面...

攻銀髮商機 台灣房屋健康宅熱銷

台灣房屋昨（10）日宣布觸角延伸到開發商領域。台灣房屋集團總裁彭培業表示，歷時七年，集團成功整合6,000坪基地打造「亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。