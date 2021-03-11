攻銀髮商機 台灣房屋健康宅熱銷

台灣房屋昨（10）日宣布觸角延伸到開發商領域。台灣房屋集團總裁彭培業表示，歷時七年，集團成功整合6,000坪基地打造「亞洲健康智慧園區」，將是全台罕見的高端度假飯店型照護健康宅，全區388戶，總開發金額60億元，銷售已達90%。

彭培業指出，據國家發展委員會統計，2020年台灣65歲以上人口數有378萬人，預估2025年有500多萬人，台灣進入高齡化社會 ，但相關長照、健康、銀髮等環境、產業卻還未到位。有鑑於此，集團多年前就看好商機，在新竹關西、耗時七年打造基地面積約6,000坪的「亞洲健康智慧園區」健康宅。

他表示，「亞洲健康智慧園區」規劃六棟、七層樓高的莊園式低密度健康宅規劃，全區388戶，提供24小時專業照護、健康餐飲服務、抗衰老預防中心、預防失智等相關課程；該案建地只用25%，就是因為基地正面南山，擁有充足的陽光、景觀、流動的新鮮空氣等無汙染環境，符合全球著名研究「藍點調查」中的人口長壽要件。

彭培業指出，「亞洲健康智慧園區」總開發金額60億元，目前已銷售90%，至於價格，將視景觀而定。