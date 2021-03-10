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紅標米酒走入歷史 台酒證實：因應市場調整產線

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
台灣菸酒公司「紅標米酒」因有精良的「紅標純米酒」，所以自2021年2月停止生產，庫存賣完就沒有了。 中央社
台灣菸酒公司「紅標米酒」因有精良的「紅標純米酒」，所以自2021年2月停止生產，庫存賣完就沒有了。 中央社

民生重要調味品之一，台灣菸酒公司所生產的「紅標米酒」被證實正式停產台酒今（10）日表示，民生用米酒仍正常生產，僅部份產缐因應市場機制進行調整。

2002年為加入世界貿易組織（WTO），台灣廢除菸酒公賣制度，紅標米酒價格也一度飆漲，後因《菸酒稅法》修正，米酒從「蒸餾酒」改成「料理酒」，紅標米酒售價才降為現行40元。

台酒今日證實，紅標米酒產線因應市場機制調整，主因在於「紅標米酒」和公司旗下另一品項「紅標純米酒」價差只5元，但後者更受歡迎，其餘民生用的米酒及料理米酒等，產線均維持不變，只有紅標米酒産缐調整，讓生產線安排更順暢。

台酒表示，紅標米酒是蓬萊米加食用酒精，紅標純米酒則100％都由蓬萊米製成，後者愈來愈受市場歡迎，而紅標米酒銷售缐持續往下，因而作此調整。

根據統計，台酒花蓮酒廠主要生產米酒類產品，年產量逾200萬打，年銷售淨額逾新台幣11億元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台酒 新台幣

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