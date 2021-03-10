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承億文旅搶進高雄「圖書館五星級酒店」年底試營運

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
承億文旅集團將進駐高雄總圖會館，打造亞洲首創圖書館五星級「承億酒店」。記者宋健生/攝影
承億文旅集團將進駐高雄總圖會館，打造亞洲首創圖書館五星級「承億酒店」。記者宋健生/攝影

國內最大文創設計旅店連鎖品牌承億文旅集團，今(10)日宣布搶進五星級酒店市場，投資近10億元在高雄亞洲新灣區打造的「承億酒店」，已訂今年底試營運，這也是亞洲唯一的「圖書館五星級酒店」。

酒店地點就在由中國信託金控台灣人壽投資的高雄市總圖BOT案，承億文旅集團以五星級酒店規格，打造全新高端品牌「承億酒店」，將港都人文底蘊結合高雄總圖會館，標榜以「城市閱讀」為主題。

今年創立10年的承億文旅，目前旗下有6間文創設計與度假休閒飯店。今年除了承億酒店之外，另在暑假前，還有一間位於日月潭的「承億文旅潭日月」飯店將開幕營運。承億文旅集團去年營收逾10億元，目前平均住房率約七成，今年營收目標看增二成。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，承億文旅除了日月潭、高雄之外，明年在台東池上、嘉義仁義潭、嘉義埔尾仍持續加碼拓點，初估投資金額近20億元，預計2024年達到全台11家飯店布局，並完成股票掛牌上櫃。

戴俊郎強調，此次插旗高雄，首創亞洲唯一的「圖書館五星級酒店」，意在打造除了台北101之外，另一個旅遊台灣必定朝聖的打卡景點。

高雄總圖會館位於高雄亞洲新灣區核心，該區域現已發展高雄世貿會展中心、港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心、市立圖書館總館等四大國際指標建築，兼具多元產業人流及豐富商宴住宿需求。

此案是由台灣人壽投資40億元，興建地上27樓、地下6層的文創會館，其建築亮點除打造沒有室內柱樑遮蔽視覺的60公尺大跨距建築，並有二條空中走廊，串聯高雄市總圖與會館，榮獲2020年城市工程品質金質獎及2020國家建築金質獎。

據了解，承億文旅集團經營樓層自高雄總圖會館的9樓至頂樓，總計約1.3萬坪，擁有全台唯一50公尺的高空透明無邊際泳池，可自24樓欣賞高雄市景及遠眺西子灣落日。

其他樓層還包含約234間多樣化客房、5間主題餐廳、高空健身房及SPA、酒藏圖書館、更有3間不同風格的戶外式景觀酒吧，數量將位居高雄五星級酒店之冠。

除此之外，為搶占南台灣餐飲宴會市場，承億酒店在9樓至11樓規劃可舉辦大中小各類型的宴會包廂，其中最大亮點為挑高8米的巨型宴會廳，全樓層二側的透明玻璃，可將高雄港都市景盡收眼底，全場無遮蔽樑柱的視覺設計，共可容納約500人。

戴俊郎指出，縱使在國際觀光旅遊業的低潮中，也要帶著承億文旅的旅遊觀點打造島鏈計畫，以「旅行目的地」為旅遊課題，做出有別於傳統飯店的差異化經營，讓遠道而來的旅客在承億旗下飯店，感受每座城市的文化脈動。

承億文旅憑藉主題風格特異的文創設計力，擅長經營全客層旅客，家庭旅遊、國際型旅客觀光度假、商務會議、深度城市探訪尤以散客為主；旗下桃城茶樣子更是二度蟬聯全台最美飯店冠軍。

承億文旅集團董事長戴俊郎。記者宋健生/攝影
承億文旅集團董事長戴俊郎。記者宋健生/攝影
承億文旅小檔案。記者宋健生/製表
承億文旅小檔案。記者宋健生/製表

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