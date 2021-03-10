萬海斥資約292億元 建購9艘1.3萬TEU船隊
萬海（2615）今(10)日還宣布將斥資約292億元建購9艘1.3萬TEU(20呎櫃)船隊，這是萬海船型中最大型的船舶，也間接宣示萬海要長期布局遠洋航線市場決心。
萬海持續擴大布局的動作，繼日前造櫃，買進及訂造中、小型船舶外，昨天讓市場驚訝，董事會宣布基於集團長期發展策略，考量船隊配置所需，預計以總價不超過10.35億美元，折算約台幣292.49億元，購入9艘接近1.3萬TEU適合航行遠洋線的船舶，未來2-3年交船後，可以配置中長航線上，瞄準遠洋線長期市場商機。
萬海不只是進場造櫃，在全球海運業者都還在觀望，不願意大舉進場造船的時機下，萬海日前也宣布進場跟JAPAN MARINE UNITED CORPORATION訂造3,013 TEU全貨櫃輪12艘，折算約台幣157.8億元，其中，每艘造價美金4710萬美元，總金額美金5.65億元。這也是萬海繼去年決定斥資3.6億美元(折算台幣約102.6億元)在市場評估增購數艘二手船舶加入營運，再度進場造船。
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