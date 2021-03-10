植物押花與玻璃藝術對話 激盪出異業結合火花

「植物押花與玻璃藝術對話」將於3月15日起，在元培醫事科技大學藝術中心展出40天。押花創作者黃天樺與玻璃藝術工作者鄭木連，因為共同進駐新竹市活化老屋的空間，激盪出押花與玻璃異業結合的火花，今年更聯手進入校園策展，要帶給大眾一場春天的藝術饗宴。

學珠寶設計的黃天樺，因產後需照顧幼兒而停止了珠寶設計師的工作。直到在學姊的帶領下，才發現將花草植物、甚至蔬菜都能製作成真花珠寶的堂奧，因而展開創作與教學。

黃天樺去年以「心滿溢竹」作品參賽，奪下2020新竹美展綜合媒材創作獎。她以中國古字「心」的造型，利用真花珠寶的技術，將蓮花一片一片製作成立體的造型，再以蓮花與琉璃做結合，做出水滴的意象，彷彿花面上的水珠從蓮花上緩緩滑落下來，流淌在石頭上。石頭下的底盤則是以灌膠來製作，並融入了一片片的竹葉與花材做結合，用竹葉代表在地的新竹。

每年都參加新竹美展與金玻獎的鄭木連，他擅長於創作複合媒材類跟玻璃類，其中複合媒材類就是與黃天樺的創作有相關性，可以將很多種材質結合在一起，兩人合作後亦成為得獎的常勝軍。

例如：收納盒及杯墊類的作品，便是結合在地的玻璃，將押花鑲嵌在玻璃中。進階版則是與玻璃結合的畫框，可以在燈光下呈現不同的風貌，作品中每個人物都能各自代表了家人成員的個性，值得細細品味。