植物押花與玻璃藝術對話 激盪出異業結合火花

經濟日報 / 記者李珣瑛 /新竹即時報導
押花創作者黃天樺（左）與玻璃藝術工作者鄭木連（右），將舉辦「植物押花與玻璃藝術對話」聯展，前新竹市長許明財（中）特前往恭賀。記者李珣瑛／攝影
押花創作者黃天樺（左）與玻璃藝術工作者鄭木連（右），將舉辦「植物押花與玻璃藝術對話」聯展，前新竹市長許明財（中）特前往恭賀。記者李珣瑛／攝影

「植物押花與玻璃藝術對話」將於3月15日起，在元培醫事科技大學藝術中心展出40天。押花創作者黃天樺與玻璃藝術工作者鄭木連，因為共同進駐新竹市活化老屋的空間，激盪出押花與玻璃異業結合的火花，今年更聯手進入校園策展，要帶給大眾一場春天的藝術饗宴。

珠寶設計的黃天樺，因產後需照顧幼兒而停止了珠寶設計師的工作。直到在學姊的帶領下，才發現將花草植物、甚至蔬菜都能製作成真花珠寶的堂奧，因而展開創作與教學。

黃天樺去年以「心滿溢竹」作品參賽，奪下2020新竹美展綜合媒材創作獎。她以中國古字「心」的造型，利用真花珠寶的技術，將蓮花一片一片製作成立體的造型，再以蓮花與琉璃做結合，做出水滴的意象，彷彿花面上的水珠從蓮花上緩緩滑落下來，流淌在石頭上。石頭下的底盤則是以灌膠來製作，並融入了一片片的竹葉與花材做結合，用竹葉代表在地的新竹。

每年都參加新竹美展與金玻獎的鄭木連，他擅長於創作複合媒材類跟玻璃類，其中複合媒材類就是與黃天樺的創作有相關性，可以將很多種材質結合在一起，兩人合作後亦成為得獎的常勝軍。

例如：收納盒及杯墊類的作品，便是結合在地的玻璃，將押花鑲嵌在玻璃中。進階版則是與玻璃結合的畫框，可以在燈光下呈現不同的風貌，作品中每個人物都能各自代表了家人成員的個性，值得細細品味。

鄭木連擅長於創作複合媒材與玻璃類作品， 更納入今年的生肖牛為創作主題。記者李珣瑛／攝影
鄭木連擅長於創作複合媒材與玻璃類作品， 更納入今年的生肖牛為創作主題。記者李珣瑛／攝影
黃天樺去年以「心滿溢竹」作品參賽，奪下2020新竹美展綜合媒材創作獎。記者李珣瑛／攝影
黃天樺去年以「心滿溢竹」作品參賽，奪下2020新竹美展綜合媒材創作獎。記者李珣瑛／攝影

珠寶 石頭

延伸閱讀

令人融化的迷你小花珠寶！梵克雅寶Frivole綻放迎春

老天幫幫忙！旱象白河蓮花栽種銳減 官田菱農憂

欣興擴產 新竹租地

竹科憂缺水 經濟部四管齊下

相關新聞

曾引發「米酒之亂」 紅標米酒停產走入歷史

有百年歷史的台灣米酒停產，台灣菸酒公司發言人廖志堅證實，因為口感更好的「 紅標純米酒」只多5元，銷售愈來愈好、市占愈來愈...

紅標米酒曾捲起千堆雪 如今停產悄然走入歷史

台灣「紅標米酒」曾集萬千關愛於一身，不僅引發「米酒之亂」，更是2次總統大選重要議題，如今已停產，過去曾捲起千堆雪，現今已...

桃園慈文社宅300戶 預計2024年完工

國家住都中心表示，由國家住都中心興辦的桃園慈文段社會住宅統包工程由「國記營造股份有限公司」統包團隊得標，預計2024年完...

台灣寵物食品隱形冠軍 他從門外漢到年賣4億元、攻進亞馬遜

從寵物食品門外漢、被美日廠商大甩單，搖身一變打進全球最大寵物產品零售商PetSmart供應鏈、登上亞馬遜寵物零食銷售第7名，這是穩坐台灣寵物零食龍頭珍食堡交出的成績。

撿便宜熱門路段 北市吳興街、新北這條路第一名

永慶房屋根據實價登錄資料，統計雙北市熱門交易路段，並篩選出路段均價較行政區便宜的五大優惠路段，台北市優惠路段第一名為吳興...

富二代是幸運或魔咒？母親是夜市麵包女王 她慘賠百萬後驚覺要突破「媽媽障礙」

秋冬的清晨，天才濛濛亮、還透著霧氣。這家麵包均是自家烘焙、卻可以銅板價外帶的早餐店，早已擺滿澎湃的三明治、肉蛋土司，任君挑選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。