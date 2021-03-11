智慧經營／潘振成分散風險學 做大版圖

從當前最夯的電動車到手機螢幕鍍膜、各式保養品包括面膜、洗臉、卸妝液，甚至是5G散熱材，以及疫情之後全球最稀缺的急救呼吸面罩等，都需要矽利光（Silicone）材料，專業特用化學材料通路商崇越電在董事長潘振成帶領之下，其代理的矽利光材料製造的終端商品，已涵蓋食衣住行育樂範疇，甚至在潘振成「分散風險」的營運策略，推升崇越電去年營收以79.15億元，拿下歷史次高。

擺脫紅海 能捨有得

崇越電是信越化學的華人區最大代理商，也是少數能銷售原廠全系列千種產品的廠商；潘振成在1988年加入崇越電、從業務做起，隨後積極開拓海外市場，戰功顯赫，潘振成也一路升官，崇越電同樣逐年成長，潘振成的「分散風險學」讓崇越電目前客戶多達1萬5,000多家，產品有4,000多種。

「一個客戶不要占3%以上的營收。」潘振成以公司過去的經驗說明，以前做過傳統電話、數位相機、遙控器、成衣等，所有產品都分散風險，因為一旦產品進入紅海市場，毛利降到很低，便能直接砍掉，「有捨才有得」。

此外，潘振成也不斷尋找新的可能性；潘振成指出，疫情催生出的「外帶商機」，使得食品容器需求大增，推升矽利光用量同步上揚，而這樣的市場， 是剛開始而已。

崇越電代理的矽利光（Silicone）材料製造的終端商品。記者李孟珊／攝影

展望今年，潘振成看好5G、資料中心、伺服器、電動車，包含自動駕駛等，再加上智慧型手機、TWS、充電器等，原先今年1、2季是傳統淡季，但現在看來「沒有淡季」。「資料中心，絕對是未來商業模型裡面最重要的」對於產業的發展，潘振成特別強調資料中心，說Google和英特爾都在台灣建立資料中心，就像兩顆巨型的堡壘，對產業而言，能延伸其他的供應商以及技術的提升，進而吸引人才，最終形成難以被取代的價值。

針對後疫情時代，潘振成認為，唯一擔心的就是在疫苗施打之後卻無效，尚未看到其他因素干擾經濟；潘振成分析，美國和日本各別計畫推1.9兆美元和70兆日圓的基礎建設，台灣去年也發放消費券，今年有機會推基礎建設，而這些基礎建設會運用矽利光，因此對產業來說，只會有好的挹注。

蓄積動能 匯率避險

論及匯率，潘振成坦言，匯率變動對公司來說影響很大，不過公司在好幾年前便開始做匯率避險，例如我在上海，就在當地買人民幣，在香港、台灣、新加坡，便用美元計價。

去年底結帳時，公司加總是匯兌利益，因為運用美元採購、人民幣銷售，而在人民幣升值的狀況下，匯兌損失金額便不會太大，若手上美金太多，也能預售美元，讓狀態比較平衡。

至於美中關係持續拉鋸，崇越電又該如何因應？潘振成回應，其實公司沒有影響，只要加強海外據點的人員，不過可以看到像是伺服器和高階碳纖自行車供應鏈，回到台灣，技術和資金均回流，海歸人才也跟著返台，對台灣來說是最大最大的加分。

崇越電近年努力分散產品的應用領域，重新聚焦在消費性電子、化妝品、汽車、醫療及運動休閒等五大產業，除此之外，崇越電近期亦著手布局循環經濟相關之材料應用，期待在既有的五大產業領域之外另闢蹊徑，為公司未來發展蓄積營運動能。

2021年隨疫情後全球產業復甦力道強勁，各類型產品訂單出貨增溫，依目前市場需求不減的態勢來看，法人看好崇越電今年營運將隨著全球經濟回升而同步成長。