業務最前線／重組賽局 各取所需

某次我和業務團隊在會議室討論「談判技巧」，另一位業務同仁中途進來聽了一會，他說：「我目前負責的產品訂價是公司規定的，和客戶沒有議價的空間，談判技巧不適用在我的工作。」

乍聽之下，他的銷售情境只有客戶「接受」與「不接受」兩種選項，業務員沒有什麼介入的空間，所以他的時間都花在文書作業，而不是研究如何做出更細膩的協商與溝通。

坦白說，這是許多工業產品（B2B市場）業務人員的盲點。

我問他除了價格之外，還想從客戶端獲得什麼東西？

他說：「客戶有好幾筆『應收帳款』逾期，他希望至少有幾筆可以在本月付款。」

我告訴他：「既然客戶還有其他你想得到的東西，你怎麼會認為自己沒有談判的空間呢？」

另一方面我又問，有沒有什麼是客戶「有求於他」的事情？

他說：「有一個進行中的專案，客戶希望我們在『新產品認證』上多幫一點忙。」也就是說，客戶除了想取得一個好價格，還有第二、第三個目標，雙方在談判桌上的籌碼和賽局，絕對不像這位業務員想像的那麼單純。

這便是「單贏」與「雙贏」的差別。當我們過度簡化談判這件事，它就成了非黑即白、你死我活的零和遊戲。

單贏思維更危險的是，業務人員很容易把成敗歸咎於市場、客戶、公司政策等「外部因素」，而沒有多花一些時間檢視自己可以做些什麼（自身可以控制的「內部因素」），當然很難從一次次的困難中進步成長。

但是在這個情境中，雖然雙方對「價格」都沒有太多調整或妥協的餘地，業務員卻可以盤點雙方手上的籌碼，讓談判賽局有更多排列組合。

很有可能在協助客戶加速新產品認證的前提下，也讓客戶願意積極處理逾期應收帳款的問題，這不也是一種雙贏的結果嗎？

縱使一開始談判桌上的議題是價格，經過籌碼盤點、賽局重組後，雙方「各取所需」也是一種協商的成果，並不一定要糾結於僵化的談判範圍。

怕得是我們對自己擁有什麼資源一知半解，對客戶的期望又缺乏深入的理解，談判就成了一個高張力、高壓力的名詞。

至於那些看得到「全局」的溝通高手，他們有更多時間是在分配、交換與互惠，而不是談判。

（作者是BDO副總經理、台灣B2B業務行銷專家）