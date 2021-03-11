創新平台／AIdea共創平台 為創新找解方

AI人工智慧2030年產值預估達13兆美元，全球產業紛紛加速布局，卻有許多企業因缺少AI人才、擔心資料不足或機敏資料外洩，不知如何導入AI技術創新應用，「AIdea人工智慧共創平台」應運而生，在這個無聲的AI競技場裡，吸引近萬名解題勇者大展身手，員工離職預測、愛文芒果的分級與瑕疵檢測、海洋廢棄物預測、分析腳底施力等，各種新穎甚至前所未有的創新AI點子，持續在此平台的共創下找到解決之道。

經濟部技術處近年致力推廣產業AI化，幫助企業搶得市場先機，於2018年啟用「AIdea人工智慧共創平台」，以競賽方式連結企業端與開發端，催生各產業AI好點子創新應用。

此平台的運作模式是由企業提出AI議題，讓來自學界或業界的開發者擔任解題方，比賽結果出爐後，還能透過工研院舉辦的媒合會，協助企業和最佳解題團隊讓AI應用真正落地。

為了幫助企業與AI解題高手配對，工研院身兼「共創者」的重要角色。工研院巨量資訊科技中心副組長洪淑慎說， AIdea創新的解題模式，過去在國內並無前例，工研院初期花了許多時間尋找案源，很多企業不希望將機敏資料提供到平台公開解題，工研院便允許企業匿名上架議題，並協助保護企業機密，再開放參賽者報名。

AIdea平台也曾遇過企業資料量太大的問題，像是台灣大車隊的載客熱點預測，兩年來光是內湖地區的車機資料就超過10億筆，所幸工研院處理大數據很有經驗，最後順利協助企業整理資料，篩選出僅剩幾百萬筆。

工研院巨資中心專案組長暨AIdea平台計畫主持人霍安莉表示，透過AIdea平台競賽只是一種手段，解決企業的問題、幫助其成長才是核心，所以AIdea平台廣邀高手集思廣益，讓解題不只是紙上談兵，也因有了工研院加入協助處理資料、解決企業痛點，讓AI人工智慧應用成真。

霍安莉又補充，不同於其他AI人工智慧平台採取「先媒合、再解題」的模式，AIdea平台採取「先解題、再媒合」的一條龍服務，避免由單一團隊決定議題解決方案的品質，並能同時獲得多個解決方案，也因為AIdea平台協作與媒合，出題的企業可有效減少自行開發的時間與成本，一般專案取得演算法的時間平均耗時九個月，AIdea平台平均僅須三個月，加速企業AI化、延攬AI人才。