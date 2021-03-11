連鎖效應／加盟創業 注意三盲點

有些加盟創業者一旦開店失敗，會將責任完全歸因於加盟總部，埋怨總部不聞不問、供貨太貴，或是商業模式根本就有問題…，其實忘了兩個重要因素：自己的準備充分嗎？投入足夠嗎？

同樣的商業模式有人開店成功，有人卻開店失敗，實務上直營店成功、加盟店失敗；或是加盟店成功、直營店卻開不好的案例比比皆是，有些加盟者認為好的店點，總部會自己開直營店，或是好的商業模式總部只開直營，根本不會分人賺錢，這種想法也是倒果為因、認知錯誤。

舉創業者非常喜歡的咖啡館項目，以路易莎為例，開放加盟初期以小店為主，開店總投資約250萬，目前以中型店為主力，開店投資要500萬。試問：開一家路易莎咖啡館一個月的營業額平均是多少？

200萬、150萬、100萬…，答案是60至70萬，店大店小這個平均值沒有太大的波動。

再換茶飲店，一家茶飲店平均月營收多少？100萬、80萬、50萬…，答案是20萬，迷客夏和麻古茶坊，平均營收可達60至90萬，老牌50嵐則有50萬實力。

新手老闆必須注意：營業額不等於利潤！

開店的成本主要有四，分別為房租、進貨、人事與雜支，進貨必須加計運費，人事也必須加上勞健保勞退，對於一家店成本的掌握，這是開店創業前必要的準備。不能只靠想像力創業。

尤其加盟創業，由於有總部直營店和加盟店的經營實績，只要勤跑商圈、多做市調，就能掌握實際的經營數據，經營是科學的。

有了充分的準備，挑選適合的加盟總部，絕不做新品牌的白老鼠，這些都是加盟致勝的關鍵。

接下來要談的是加盟者的投入是否足夠的問題！以下有三種加盟開店的錯誤心態：

一、僱人經營沒有親自投入：通常總部在加盟合約當中，都會要求加盟者親自投入經營，尤其第一家店，加盟者從第一家店就指望別人為你賺錢，開始離場管理，根本無法先深入現場，更遑論獲利？

二、供貨便宜也就萬事具備：這也是加盟者普遍心態，在挑選加盟總部時，會比較各項成本，例如：加盟金最便宜的、設備最便宜的、開店成本最便宜的，以及供貨成本最便宜的，須知錢是賺出來的，並不是省出來的。

三、加盟期滿就自己創品牌：這也是很多加盟開店先盛後衰的主要原因。加盟是為了自創品牌，如果有這樣的心態，不如到總部直營店上班，才能充分學習，不要用加盟開店做為跳板，你的學習期並不充分。

總部提供了一套商業模式，並配套了商品組合和供應商體系，管理型總部甚至都還有督導指導店舖營運，而且還提供加盟者開店前七至14天的培訓課程或入店實習，可說是已經發揮出「師父領進門」的功能與價值。

開店創業「修行在個人」，加盟並非成功的保證票，加盟者若不盡快自我提升為熟手，嫺熟店中每個工作站，僅是店舖中的每日耗損，就足以拖垮一家店。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）