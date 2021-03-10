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曾引發「米酒之亂」 紅標米酒停產走入歷史

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
台灣菸酒公司「紅標米酒」因有精良的「紅標純米酒」，所以自2021年2月停止生產，庫存賣完就沒有了。 中央社
台灣菸酒公司「紅標米酒」因有精良的「紅標純米酒」，所以自2021年2月停止生產，庫存賣完就沒有了。 中央社

有百年歷史的台灣米酒停產，台灣菸酒公司發言人廖志堅證實，因為口感更好的「 紅標純米酒」只多5元，銷售愈來愈好、市占愈來愈高，因此決定停產「紅標米酒」，不影響民生需求，但讓生產線安排更順暢。

米酒是家戶必備的料理調味品，台酒生產的「紅標米酒」歷史悠久，台灣2002年為加入世界貿易組織（WTO），要廢除菸酒公賣制度，預期紅標米酒每瓶24元的價格將上漲至135元，引發民眾恐慌，造成米酒大缺貨，假酒四起，發生米酒之亂，成為當年度十大民生新聞。

後來台酒公司另生產「紅標料理米酒」因應，菸酒稅法也修正，將米酒稅的課徵類別，從「蒸餾酒」改成「料理酒」，紅標米酒也改採料理酒稅率課稅，售價降低，目前為40元。

廖志堅說，紅標米酒每年產量達100萬打，和紅標純米酒都是以蓬萊米為原料，玻璃瓶裝0.3公升，酒精度都是22度。包裝上，紅標米酒標籤底色為粉紅色，紅標純米酒商標底色則為黃色，價格相差新台幣5元。兩者製程上不同，但紅標純米酒口感更好。

「很多花東民眾都愛飲用紅標純米酒，」廖志堅說，紅標純米酒雖然貴5元，但廣受民眾支持，目前與紅標米酒與紅標純米酒的銷售比率約是3比7，消費者選用紅標純米酒的愈來愈多。

台灣菸酒公司花蓮酒廠以生產米酒類產品為主，年產量逾200萬打，銷售收入淨額1年逾新台幣11億元。

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