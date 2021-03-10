愛買永續食物生活概念上線滿周年 在地農產年增15%

遠百（2903）旗下愛買量販2020年在「設置防疫在家煮專區」和「代客料理消費體驗」等因素的推波助瀾下，催化「永續食物」生鮮相關商品銷量成長，2020年「永續食物」相關商品銷量較2019年成長15%。愛買表示，歡慶「永續食物」生活概念正式上線滿周年，推出超過100款「永續食物」生活概念商品優惠，預計今年「永續食物」生活概念商品可以較去年再成長1~2成。

愛買表示，2020年3月正式推出「永續食物」生活概念，嚴選上百款友善畜養/耕作、產銷履歷、有機認證、提升動物福利等安心食材於賣場販售，也鼓勵會員將家中需報廢的電池、光碟片、鋰電池和手機拿到賣場回收，透過環保回收可免費兌換HAPPYGO點數，根據統計，愛買量販2020年共募集電池2.5萬公斤、光碟片1萬公斤、鋰電池430公斤和近8000支手機，總計送出超過110萬點以上HAPPYGO點數。

去年適逢疫情，愛買量販2020年3月也成立生鮮「在家煮 安心吃」專區，集中陳列當季最夯食材方便民眾採買。另，愛買量販部分分店用嚴選安心食材的「代客料理」服務，邀消費者以「體驗」的方式，透過代客料理認識愛買嚴選的食材。包括板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店和台中水湳店皆打造「代客料理」量販餐廳，在賣場中提供活龍蝦、牛排、松阪豬和海鮮等指定食材「現買、現煮、現食」服務。

歡慶「永續食物」生活概念正式上線滿周年，愛買量販3月10日至3月23日推出超過100款有機生態米、動福蛋、肉品、海產、蔬菜、水果和烘焙等「永續食物」生活概念商品優惠，最低56折起，包含花蓮友善農耕的「天生好米有機生態一等米」、「產銷履歷無刺虱目魚肚」、「大成人道飼養紅雞蛋」、「產銷履歷木瓜」皆有優惠。