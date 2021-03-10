快訊

資深媒體人唐湘龍涉肇事逃逸 被撞騎士稱：他要我記下車牌

行政院明拍板房地合一稅修法 囤房稅尚未有共識

愛買永續食物生活概念上線滿周年 在地農產年增15%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

遠百（2903）旗下愛買量販2020年在「設置防疫在家煮專區」和「代客料理消費體驗」等因素的推波助瀾下，催化「永續食物」生鮮相關商品銷量成長，2020年「永續食物」相關商品銷量較2019年成長15%。愛買表示，歡慶「永續食物」生活概念正式上線滿周年，推出超過100款「永續食物」生活概念商品優惠，預計今年「永續食物」生活概念商品可以較去年再成長1~2成。

愛買表示，2020年3月正式推出「永續食物」生活概念，嚴選上百款友善畜養/耕作、產銷履歷、有機認證、提升動物福利等安心食材於賣場販售，也鼓勵會員將家中需報廢的電池、光碟片、鋰電池和手機拿到賣場回收，透過環保回收可免費兌換HAPPYGO點數，根據統計，愛買量販2020年共募集電池2.5萬公斤、光碟片1萬公斤、鋰電池430公斤和近8000支手機，總計送出超過110萬點以上HAPPYGO點數。

去年適逢疫情，愛買量販2020年3月也成立生鮮「在家煮 安心吃」專區，集中陳列當季最夯食材方便民眾採買。另，愛買量販部分分店用嚴選安心食材的「代客料理」服務，邀消費者以「體驗」的方式，透過代客料理認識愛買嚴選的食材。包括板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店和台中水湳店皆打造「代客料理」量販餐廳，在賣場中提供活龍蝦、牛排、松阪豬和海鮮等指定食材「現買、現煮、現食」服務。

歡慶「永續食物」生活概念正式上線滿周年，愛買量販3月10日至3月23日推出超過100款有機生態米、動福蛋、肉品、海產、蔬菜、水果和烘焙等「永續食物」生活概念商品優惠，最低56折起，包含花蓮友善農耕的「天生好米有機生態一等米」、「產銷履歷無刺虱目魚肚」、「大成人道飼養紅雞蛋」、「產銷履歷木瓜」皆有優惠。

履歷 生態

延伸閱讀

華盛頓州蘋果運不到台灣 美農產出口嘆無船

12農產品種外流大陸 我3措施補洞

東京食品展開幕 台灣館金鑽鳳梨搶購一空

影／國民黨呼籲蔡政府整頓無績效的農產國家隊

相關新聞

曾引發「米酒之亂」 紅標米酒停產走入歷史

有百年歷史的台灣米酒停產，台灣菸酒公司發言人廖志堅證實，因為口感更好的「 紅標純米酒」只多5元，銷售愈來愈好、市占愈來愈...

紅標米酒曾捲起千堆雪 如今停產悄然走入歷史

台灣「紅標米酒」曾集萬千關愛於一身，不僅引發「米酒之亂」，更是2次總統大選重要議題，如今已停產，過去曾捲起千堆雪，現今已...

桃園慈文社宅300戶 預計2024年完工

國家住都中心表示，由國家住都中心興辦的桃園慈文段社會住宅統包工程由「國記營造股份有限公司」統包團隊得標，預計2024年完...

台灣寵物食品隱形冠軍 他從門外漢到年賣4億元、攻進亞馬遜

從寵物食品門外漢、被美日廠商大甩單，搖身一變打進全球最大寵物產品零售商PetSmart供應鏈、登上亞馬遜寵物零食銷售第7名，這是穩坐台灣寵物零食龍頭珍食堡交出的成績。

撿便宜熱門路段 北市吳興街、新北這條路第一名

永慶房屋根據實價登錄資料，統計雙北市熱門交易路段，並篩選出路段均價較行政區便宜的五大優惠路段，台北市優惠路段第一名為吳興...

富二代是幸運或魔咒？母親是夜市麵包女王 她慘賠百萬後驚覺要突破「媽媽障礙」

秋冬的清晨，天才濛濛亮、還透著霧氣。這家麵包均是自家烘焙、卻可以銅板價外帶的早餐店，早已擺滿澎湃的三明治、肉蛋土司，任君挑選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。