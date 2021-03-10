斥資60億！台灣房屋投入最具前景地產 7年有成

台灣房屋集團今(10)日宣布，台灣首座高端國際規格健康宅誕生，地點在關西，取名亞洲健康智慧園區，由台灣房屋打造，基地逾6000坪，除了環境佳，適合養生，並結合溫泉、高端餐飲、護理服務，全區388戶，總開發金額60億元。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，亞洲健康智慧園區銷售已到尾聲，如今公開，主要是個案是我國首座國際尺度高端健康地產個案，希望在台灣建築史上，留下開創房地產新紀元的里程碑。

台灣房屋亞洲健康智慧園區位於新竹關西北平路，近關西交流道。園區就在路旁，地勢略高，周邊可見農田、綠野，以及關西南山，視野極佳。基地面積約6000坪，規劃六棟、七樓高的莊園式低密度建築，大面積庭園、步道等。

彭培業表示，台灣房屋成立至今近40年， 深知房地產發展趨勢，也了解客戶的需求。這幾年，由於高齡化、人口快速老化，加上PM2.5污染惡化，民眾購屋需求已從方便、舒適，進一步要求健康，樂活，健康地產已成未來最具發展前景的地產。

看好此一趨勢，台灣房屋很早就超前布署，包括2015年起的愛地球植樹造林，2017年建置健康食安專區等，7年前更選定新竹關西，低調購地整地，規畫打造頂級健康智慧園區。

彭培業說，選定關西該基地，除了交通便利，距交流道僅兩分鐘車程，最重要的是關西有長壽鄉美譽，有極佳養生環境，充足的陽光，PM2.5均值僅全國的一半，且基地正面南山，距離不遠不近，符合全球著名研究「藍點調查」中的人口長壽要件。

彭培業指出，美國、日本以及加拿大發展高端養生度假宅較成熟，其中聖地亞哥的Vi at La Jolla Village，結合頂級生活服務，護理健康，度假等；東京最頂級養生住宅「グランクレール馬事公苑」，也結合醫療護理，再搭配健康餐食，提供高端銀髮服務。

台灣房屋集團規畫的亞洲健康智慧園區，也向世界級高端養生宅看齊，包括鑽探地下1520公尺，開發天然碳酸氫鈉溫泉，引進園藝療癒、健康養生課程，設計各種樂齡樂活設施等。

另外，亞洲健康園區也將健康生活、優雅老化以及舒適安養所需的各類資源及服務，透過水平和垂直專業整合，提供復健專業療程，更整合預防醫學理念，提供抗衰老預防中心及預防失智訓練，以及退化陪伴的專業照護服務，醫養合一實現健康緩老。

彭培業強調，園區不僅注重建築結構、防水、因應後疫情時代，重視通風與排氣等工程，全區由台北國際聯合建築師事務所專業管理系統化、標準化工程品質管理，各戶洗衣機、雨水排水管，均參考頂級飯店設計，升級為鑄鐵管，可降低水流噪音。

園區整體規劃以環保、無毒、防火、隔音與全區無障礙規劃，並導入智能服務設計，透過無線網路與各類檢測設備的建置，可即時掌握全區域的環境空氣品質，除此之外，園區建築導入防疫建築概念，電梯車廂內安裝醫學院等級醫療院所採用的自動除菌離子空氣淨化系統，能夠消除懸浮於空氣中的過敏原、黴菌、病毒與異味，在後疫情時代更顯重要。