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桃園慈文社宅300戶 預計2024年完工
國家住都中心表示，由國家住都中心興辦的桃園慈文段社會住宅統包工程由「國記營造股份有限公司」統包團隊得標，預計2024年完工，將為桃園區提供300戶社會住宅。
桃園慈文社宅基地位於桃園市桃園區慈祥街與慈雲街口，臨近藝文特區及未來桃園捷運綠線車站，生活機能發達、交通便利。
國家住都中心表示，桃園慈文社宅將採無圍牆設計，留設開放式廣場及景觀內庭供社宅住戶與鄰里休憩，並規劃設置幼兒園，以服務社宅住戶及周邊居民。除為青年族群提供安穩舒適的住所外，桃園慈文社宅完工後也將專案保留30%社宅單元以供軍職人員優先承租，為辛苦的國軍弟兄及其眷屬提供溫暖的家。
國家住都中心指出，目前營建市場面臨嚴重缺工及建材原物料上漲等艱困情形，我們更要展現國家興建社會住宅的決心及效率，未來也將陸續於全台18縣市推出社會住宅，滿足各地居住成家的需求並照顧弱勢族群，以落實國家住都中心協助民眾安居成家之理念，歡迎優秀且經驗豐富的廠商一起加入社宅國家隊行列。
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