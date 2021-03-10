林伯豐：匯率回不去 應朝降低成本、區域經濟供應鏈思考

工商協進會理事長林伯豐今（10）日表示，新台幣兌美元匯率飆升，近期則回到28.5元，這對於出口很有影響，台灣應該要朝降低成本、區域經濟供應鏈進行思考，同時政府也要想想如何穩定匯率。

工商協進會今日召開理監事會議，並邀請新北市市長侯友宜進行專題演講。林伯豐在會議開始前受訪時指出，新台幣匯率看來已回不到30元了，且台灣還被放在匯率觀察名單中，匯率自由化是應該的，但是不要自己評估太高。新台幣匯率回到28.5元，這對於出口當然有影響，仍應要再朝降低成本、區域經濟供應鏈進行思考。

對於台灣半導體人才頻被大陸挖角，台灣人才面臨流失危機。林伯豐說，全世界都在進行人才培育，政府除了做好人才教育外，也要考慮國外人才招聘政策及青年住宅政策。台灣高階人才所得稅率高，這也是人才外流原因之一；針對離岸風電問題，林伯豐認為非做不可，但是目前價格5.2元太高，應以競標價格2.5~2.6元較合理。

林伯豐隨後在致詞中指出，2021年是充滿希望與轉機的一年，新冠肺炎疫苗開打，疫情有望逐漸趨緩、美中貿易對抗出現轉機，以及國內外股市穩定發展等因素，國際經濟交流恢復正常，指日可待。工商界期盼政府協助企業把握契機，儘速回復營運正軌。他並提出三點建議：

一，台灣多數水庫見底，建請政府趁此機會加強水庫清淤，並強化農業用水管線化，以及水資源的支援調度（如翡翠水庫支援石門水庫供水區）。

二，藻礁公投終將成案，如公投通過，將面臨缺電危機，建請政府務必超前佈署，公佈最新「全國電力資源供需報告」，預先擬訂符合減碳時程之備用能源政策，重新思考核能供電，並完善現有電價穩定機制。

三，雖然台灣即將開打新冠肺炎疫苗，但相較國際情況，已明顯落後，建請政府多元採購疫苗，凡是經過WHO認證的國外疫苗，都可考慮納入採購對象，並繼續提供資源協助國內業者研發國產疫苗。

對於邀請侯友宜來演講，林伯豐表示，侯市長上任後以簡政便民、行動治理、智能城市為三大施政主軸，打造新北市成為北台灣的發展重心。就職後的第一年招商就突破1,000億元；並持續推動新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心的三大軸心發展廊帶；去年疫情期間，更超前部署多項強化防疫措施。由於他勤奮努力拚市政，有目共睹，各媒體公布的施政滿意度排名都是名列前茅。