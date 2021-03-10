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台灣美國商會新任執行長魏立安 曾為美國商務部長顧問

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台灣美國商會今（10）日宣布魏立安（Andrew Wylegala）將成為下一任台灣美國商會執行長。 圖／台灣美國商會提供
台灣美國商會今（10）日宣布魏立安（Andrew Wylegala）將成為下一任台灣美國商會執行長。 圖／台灣美國商會提供

台灣美國商會今（10）日宣布魏立安（Andrew Wylegala）將成為下一任台灣美國商會執行長。魏立安有豐富的外交及商務經歷，曾為美國商務部長顧問，在貿易與投資領域有豐富且獨特的經驗。

魏立安表示，台灣的國際能見度逐漸提升，尤其是台灣的自由民主制度、經濟規模以及科技實力。然而，台灣商業生態的潛能尚未被國際社會完全激發。雖然魏立安將在未來幾周內抵達台灣，但他表示，他已經迫不及待想帶領台灣美國商會，解決各種全球及地域經濟的問題，並持續推動本會成為一個具全球影響力的商業組織。

魏立安曾在全球四大洲代表美國商務部服務數十年，並曾任職全球不同的美國商會董事會，而在加入美國外交團隊之前，他曾服務於美國國會與擔任貿易分析師。後來在美國各大駐外大使館與領事館內，任職於資深管理階層，足跡遍布東京、香港、首爾、巴格達等地。

魏立安還曾擔任美國華盛頓特區的國防大學兼任訪問副教授，他曾教過商業分析課程，並帶領在台灣進行實地考察的美國微電子產業的競爭力研究。2020 年 7 月迄今，在英國與日本簽訂自由談判前後，他負責協助英國政府協調生物科 學領域的貿易與投資，將影響力擴至亞太地區十大主要的市場。

魏立安畢業於美國康奈爾大學國際關係學系以及約翰斯霍普金斯大學 SAIS 學院（義大利波隆那和美國華盛頓特區），他精通日語和西班牙語，同時也準備重拾學習中文。

台灣美國商會表示，新任執行長正式就職日，將會在未來幾周內抵達台灣後公布。

美國商會 華盛頓

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