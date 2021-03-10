撿便宜熱門路段 北市吳興街、新北這條路第一名

永慶房屋根據實價登錄資料，統計雙北市熱門交易路段，並篩選出路段均價較行政區便宜的五大優惠路段，台北市優惠路段第一名為吳興街，房價較信義區均價便宜23.8%；新北市則是新民街，較淡水區便宜26%。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，雙北房價驚驚漲，但只要掌握資訊，依然可在精華行政區找到相對平價的路段入住。

永慶盤點台北市交易量前30名的熱門交易路段，路段房價較行政區優惠的第一名落在信義區吳興街，周邊路段每坪房價約54.9萬，相較於信義區均價72萬元，便宜23.8%。

謝志傑表示，吳興街為信義區房價相對親民的路段，也是北醫商圈的核心路段，附近有台北醫學大學及附設醫院，還有超市、市場、餐廳、小吃等，生活機能完善，且可以快速通往信義計劃區生活圈，也因此成為信義區內熱門的購屋路段。

不過區內發展較早，物件多為屋齡35到40年左右的舊公寓，且沒有捷運行經，部分路段的巷道又較為狹窄，若購屋族群可以接受，也可就近入住信義區，享受市區的便利性。

北市五大優惠交易路段中，房價最為親民的是北投溫泉路，周邊路段住宅均價約37.6萬，相對北投區便宜15.5%。

謝志傑指出，溫泉路近捷運新北投站，擁有高綠覆率與清幽的環境，交通及生活機能都保有一定水準，加上北市難能可貴的3字頭親民房價，讓溫泉路吸引到不少退休族與想在台北市置產但預算有限的購屋族目光。

不過該路段多為屋齡40年左右公寓或大樓，且因位在溫泉區或鄰近溫泉區，電器容易受硫磺等物質影響，購屋前也應納入考量。

新北市路段房價較行政區優惠的第一名，落在淡水區新民街，周邊路段住宅均價落在每坪16.5萬，相較淡水區便宜26%。

謝志傑指出，新民街沿線以公寓為主，住宅大樓與華廈零星分布，周邊餐飲店家林立，商業行為活絡，學區完整、生活機能便捷，加上1字頭超甜價格的優勢，讓首購族能較輕鬆無負擔的入場。

因緊靠真理大學，有學生租屋需求，也吸引不少投資客前來此路段置產收租。但該路段多為30年以上的公寓，購屋族可以多留意觀察屋況，注意有無漏水、水電管線老舊等問題，加上距離捷運站也還有一段距離，應將通勤時間也加入購屋考量。