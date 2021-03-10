中捷4月25日正式通車 3月25日起免費試乘30天

台中捷運綠線聯結器軸心斷裂事件，經過捷運故障審查委員會6次嚴格把關，已確認改善方案安全無虞，台中市長盧秀燕今(10)日宣布，捷運綠線明日起展開全車隊運轉測試，3月25日起至4月23日試營運，民眾攜帶電子票證即可免費搭乘，4月25日正式通車。

盧秀燕表示，綠線是中部第一條捷運，興建已超過13年，市民引頸期盼迎接捷運新生活，去年11月21日發生電聯車聯結器軸心斷裂事件後暫停試營運，台中市政府與台中捷運公司、施工單位台北市政府捷運工程局、廠商川崎重工全力找出故障原因及改善方案。

廠商提送的故障分析報告，經過北市府中捷半永久式聯結器故障調查案審查委員會、中市府捷運故障審查委員會雙重把關，已確認故障原因，且改善方案安全無虞，因此今日宣布捷運綠線將重啟營運。

盧秀燕指出，捷運綠線將從3月11日至24日進行全車隊運轉測試，列車按照營運時刻表行駛，同步讓全線系統設施設備運作暖身；接著從3月25日至4月23日試營運，全線18個車站免費開放民眾試乘，4月24日停止服務一天，準備4月25日舉行通車典禮、典禮後正式營運。

盧秀燕也說，先前試營運時間採兩階段開放，由於民眾搭乘踴躍，這次試營運30天都將直接按照正式營運班表，每日6時至24時開放搭乘；另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車。

交通局長葉昭甫指出，中市府捷運故障審查委員會共召開6次會議及2次場勘行程，每位委員都竭盡心力、秉持專業、公正客觀地詳細審查此案相關資料與報告，經委員們交叉提問，深入分析與討論後，同意北捷局提出的事故發生原因及改善方案，包含「五大面向全驗證」及「三道防護守安全」。

葉昭甫進一步說明，五大面向全驗證包含材料驗證(鋼材提升)、設計驗證(安全係數提升)、製造驗證(適當熱處理)、組裝驗證(完善產品指示書)及運轉驗證(AW3最大附載測試)。

三道防護則為保固延長、定期檢測、監控運轉，要求廠商應保證聯結器營運後至大修前的運轉安全無虞，並提供最新修正的產品改善指引手冊(PMI)，且持續監測半永久式聯結器運轉情形。

針對營運班距，台中捷運公司董事長林志盈說明，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班，假日6至10時、20至23時每8分鐘一班、10至20時每5分30秒一班，無論平假日深夜23時後均為每15分鐘一班。

台中捷運公司表示，民眾必須持電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)進出車站，試營運期間免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。

另外，為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，也請民眾於站內及車廂內勿飲食、先下車後上車、搭車時緊握把手或握桿，共同維護乘車安全及品質。