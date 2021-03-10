神岡第一！台中住宅土地漲幅前三名出爐

台中土地交易熱絡，根據內政部統計資料，台中市近3年住宅區土地交易均價，漲幅前三名行政區依序為神岡區、太平區、后里區；市調機構分析，產業園區帶來就業人口，購屋需求，推升房市發展，土地行情跟著水漲船高。

根據內政部資料統計，台中市107年至109年住宅區土地交易價格，漲幅第一為神岡區，107年每坪均價16.8萬元，109年24.4萬元，漲幅45.2%。緊追在後的太平區107年均價22.3萬元，109年31.5萬元，漲幅41.2%。

排名第三的后里區107年每坪均價14.3萬元，109年19.3萬元，漲幅34.9%。

觀察上述三個行政區，都有共通點，就是都受惠產業園區開發，像是近來市府持續推動太平產業園區、擴大神岡都市計畫產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期、中科后里園區等，迎來產業進駐為區域創造龐大就業機會，繼而帶動房市需求。

尤其太平區近年受惠台74號快速道路通車、台鐵高架化等利多帶動下，吸引眾多建商搶進購地，如惠宇、大毅、總太、陞霖、豐邑、富宇等品牌建商，建案銷售都不錯，如「陞霖太美」，半年即完銷，目前正積極籌備二期新案。

觀察周邊房市，神岡區以透天別墅為主力產品，由於房市基期較低，房價漲幅較為明顯，但去化速度仍快，當地指標建案如「里山禾樂」鄰近潭雅神綠園道、圳前仁愛公園，全案規劃12戶全電梯住家，目前銷售已達6成。

市調業者指出，深耕台中海線多年的展裕建設，也預計今年第3季將在后里月眉段推出的大樓、透天產品，建坪超過8,000坪，鄰近麗寶樂園、后里中科，總銷18至20億元。