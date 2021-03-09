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昇陽半對宜特提告求償56億元 宜特：保留法律訴訟權

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

昇陽半導體（8028）與宜特（3289）之間的法律戰不停，昇陽半於今（9）日公布，針對遭宜特與相關人士侵害營業秘密造成的損害，提出附帶民事訴訟，求償56億多元。宜特則回應，直指昇陽半混淆視聽，不排除提告。

昇陽半在公告中指出，該公司營業秘密遭宜特與李明澈、劉國儒等人，未經授權而重製使用，經新竹地檢署提起公訴。針對上述人等因侵害該公司營業秘密所導致的損害，向新竹地方法院提起附帶民事訴訟，請求賠償損失約56.36億元。

昇陽半強調，該公司已委請法律事務所維護該公司及全體股東權益。但針對昇陽半的公告，宜特強硬回應，指對方混淆視聽，不排除提告。

宜特表示，昇陽半提及其營業秘密遭宜特、李姓員工、劉姓員工等人未經授權而重製使用，已遭提起公訴。但事實上，到目前為止被提起公訴的對象，並無劉姓員工，且宜特與李姓員工也未重製使用他人營業秘密，更何況前述李姓員工從未任職昇陽半。

宜特還提到，昇陽半先前對該公司提起專利訴訟案件，已於2020年由智慧財產法院宣判其專利無效，而今在法院未進行審議前，公開對宜特求償毫無基礎的56億元損害賠償金額，意在影響投資人信心、干擾市場，將保留法律訴訟權，不排除提告，以正視聽。

宜特 民事訴訟

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