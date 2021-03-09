二月觀光業恐續度小月 餐飲四雄可望往前衝

去年新冠肺炎疫情重創觀光餐飲業，今年1月59家觀光業營收表現仍弱勢，但餐飲四雄咖碼咖啡、亞洲藏壽司、揚秦及八方雲集營運仍然暢旺。今年農曆年假天氣好又逢花季，國旅遊再爆發，二月觀光業的業績可望進一步回升，但是想要擺脫衰退的機率仍然不高，連鎖餐飲的成長機會較大，尤其是平價連鎖咖啡的咖碼和路易莎業績最值得期待。

中華徵信所指出，受到新冠疫情影響，全球各國封鎖邊界、國內要求保持社交距離以及停止大型集會等防疫措施，2020年台灣觀光業上半年營運停擺，下半年雖振興國內旅遊以及三倍券的補助有所回升，不過全年包括59家上市、上櫃、興櫃及公開發行公司的業績仍然大受影響。

統計59家公發以上公司，2020年合併營收總額僅1440.20億元，較前一填衰退27.37％，59家公司中有7成8的公司營收衰退，其中衰退幅度超過3成以上的多達19家公司，且有14家公司營收衰退幅度達50％以上，僅有13家公司維持成長。上市公司表現尤其差，17家上市公司中僅有遠雄悅來和柏文營收成長，15家公司為衰退。

其中，營運重創的公司以旅館業及旅行業為主，表現比較好的則為連鎖餐飲業。在2020年公發觀光業營收成長前10大公司中，亞果遊艇以成長78.26％排名第1名，咖碼咖啡以營收成長46.81％排名第2名，遠雄悅來營收成長34.77％排名第3名，路易莎咖啡以營收成長率30.75％緊在後排名第4名，豆府營收成長率29.36％也逼近30％。

第6名至第10名依次為亞洲藏壽司（25.35％）、老爺知本（21.99％）、揚秦（14.2％）、八方雲集（7.27％）、柏文（4.33％）。至於營收衰退前10大公司衰退幅度都超過60％，2月想要脫離營收衰退看來也機會渺茫。

今年1月營收成長前10大公司中最值得注意的是咖碼咖啡（營收成長51.44％）、亞洲藏壽司（營收31.43％）、揚秦（營收成長17.03％）、八方雲集營收（成長121.57％），餐飲4雄去年也名列觀光業營收成長前10大，即將公布的二月業績仍值得期待。

今年1月營收成長前10大公司中的海灣、六角、大略-KY、長榮國際、豆府、雅茗-KY營收成長也都在9％以上，二月營收也不看淡。王品、柏文、路易莎啡、聯發國際二月份也都有機會繼續走強。