屏東4家認證觀光工廠 災後重生的鮮饌道有洋蔥

屏東縣由經濟部認證、工研院輔導的觀光工廠有內埔鄉台酒屏東酒廠、長治鄉屏東農業生物科技園區天明製藥、 萬寶路酵素和林邊鄉鮮饌道海洋食品文化館共4家；其中，鮮饌道原是老字號的鱈魚香絲等魚產品加工廠，2009年的88風災廠區受重創，一度面臨倒閉，透過政府協助及貸款重新站起，轉型經營觀光工廠不僅成為旅遊和教學亮點，也為品牌加分。

縣府城鄉發展處說，4家認證的觀光工廠各擁特色，台酒屏東酒廠是生產紅標料理米酒最多的酒廠，廠區翠綠草原、環境清幽，附設產品推廣中心加上地利之更，是高人氣觀光工廠；園區的天明製藥為全台最具規模且完整的科學中藥博覽館，萬寶路酵素品牌文化館有科技感的綠意建築，介紹台灣本土草藥及保健文化；由鱈魚香絲代工廠在天災後轉型經營的鮮饌道，讓人看到傳統產業重新站起的韌性。

政益食品公司旗下的鮮饌道是全台首座海洋休閒食品文化館，政益食品前身為東發海產加工廠，早期專為各大廠商代工，第3代從手工轉型自動化並通過多項國際食品安全認證，成功打開外銷市場，未料，2009年88風災帶來的大水淹沒廠區，靠貸款和經濟部協助重新站起，2013年觀光工廠開幕，將40多年來的加工經驗、生產流程和如何走出風災傷痛的重生經歷與外界分享，寓教於樂也讓遊客了解傳統產業的珍貴。