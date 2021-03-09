掀「食尚」潮流 雄獅集團「gonna共樂遊」新菜單登場

台灣旅遊業界龍頭雄獅集團（2731），自2017年跨足餐飲、於台北內湖成立首間「gonna共樂遊」後，以風行於歐美和澳洲的「快速慢食」（slow fast food）概念於餐飲市場大受歡迎，陸續成立仁愛概念店、南港店，即使2020年新冠疫情影響全球產業，「gonna共樂遊」自2020年5月以來的累績營業額較前年卻逆勢成長30%，三家店的總營收一年已經突破1.2億。

另外，在疫後特殊餐飲結構下，外帶比例也隨之提升，相較疫前增加三到四倍之多。2021年「gonna共樂遊」致力將飲食文化帶往全新高度，把國外餐飲時尚潮流引進台灣後大舉更換菜單，增加以「法蘿麥Farro」為主食的穀物能量碗系列，除了跟上全球飲食潮流，更致力成為台灣健康餐飲領導品牌。

gonna看好市場發展，計畫今年於北市信義、中山、士林、天母等區，再展四家店，在外送美食日益普遍，和國人講求建商養生的風潮下，gonna今年希望業績可再成長一成，達到1.5億元。

雄獅集團「欣食旅」總經理陳斯重表示，一直以來皆以提供兼具健康、美味與創新的飲食為宗旨，期望透過「好肉好菜」的核心理念，持續推陳出新各式餐點，也說明了並不單純只追求好吃、好環境與好價值，還包含有益健康與具高營養價值的美食。讓gonna進一步成為『擁有足以影響世人飲食與生活態度的品牌力量』。

他說，這次的新增菜式中，將歐美盛行的健康食材「法蘿麥 Farro」與超級食物引薦給顧客，設計成為gonna新一代的招牌餐點，在台灣「健康餐廳」的定位中更具領導地位。

新菜單「Ancient Grainbowl 穀物能量碗 」系列中，有別於其他健康餐廳使用糙米，這回選用近年在歐美風行的健康穀物「法蘿麥 Farro 」。它屬於古代的穀物雜糧，產量少栽種困難，價格比現代小麥高，但由於麥穗的外殼比較堅硬，可妥善保護裡面的營養，富含優質蛋白質、礦物質、維他命，更兼具低熱量和飽足感的特性，因此繼藜麥與羽衣甘藍後，也成為當今最火紅的超級食物之一，不但能提升自我免疫力對抗COVID-19，高纖維、低GI的特性，更能降低心臟病和糖尿病風險。

「Umami 鮭魚穀物能量碗」美國紐奧良風味的香料烤鮭魚，加上Farro穀麥、烤紅心地瓜、野菇、毛豆、羽衣甘藍，再加上水煮蛋，營養健康又具飽足感；「阿根廷青醬自然牛穀物能量碗」以舒肥烤自然牛為主食，為完整保留肉質鮮嫩多汁的低溫舒肥法烹調，再經高溫爐烤讓香氣四溢，拌入阿根廷青醬提香層次更多元；另外，「蛋白質多多穀物能量碗」蔬食的設計，主食特別選用多種配方醃漬12小時的味噌豆腐，外酥內軟的口感再撒上芝麻提香，攝取豐富的植物蛋白質也成為最新特色料理。