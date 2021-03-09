囤房稅恐轉嫁房租 綠委籲徵空屋稅

「如果囤房稅排除公寓出租，那乾脆就直接徵空屋稅就好啦！」綠委江永昌9日於立院院會質詢財政部表示，去年已推動實價登錄2.0，現在卻還要推房地合一稅、囤房稅，是否實價登錄打炒房無效？財政部長蘇建榮回應稱，在短期炒作部分還有改進空間。不過江永昌認為打房力道有限，他認為應該直接推空屋稅。

打房需加強力道

江永昌表示，現在持有房屋成本過低，過去財政部、內政部等部會已經推動增加利率以增加持有成本，但現在卻還要繼續推動房地合一稅與囤房稅，是否代表之前打房措施無效？蘇建榮回應表示，修法是希望將短期持有的定義延長，並將法人納入課稅範圍，以避免投資客利用公司囤房。

不過江永昌質疑，囤房稅只能訂稅率，但是關鍵的「明定現值」掌握在地方政府手上，財政部制定囤房稅校用恐怕有限，否則在台北與南投持有房子課稅不同，還是無法改善囤房問題，且現在房子也有租不出去的問題，原因就是房東會將相關稅轉嫁到租戶上，仍無法改善房市。

內政部長徐國勇回應說，政府現在有增加包租代管與社會住宅，而且也會對房東進行補貼，但江永昌質疑這會讓房東一手領補助、一方面卻還是不願調降租金，這樣根本沒用，與其囤房稅將公寓出租排除在外，不如直接徵空屋稅，蘇建榮表示會回去參考。

在野黨不應遭監聽

輪到國民黨立委李貴敏質詢時，她先問行政院長蘇貞昌是否有要選總統？蘇貞昌否認後，李貴敏質疑，為何先前有媒體暴露蘇貞昌對於兩岸、國防等總統相關事務下指導棋，蘇貞昌澄清並沒有這樣的事情。李貴敏也質詢新任國防部長邱國正，是否在國安局長任內，監聽國內在野黨主席？邱國正也澄清沒有。

主管調查局的法務部長蔡清祥也回應表示沒有，而且檢察官也針對之前曝光的監聽名單立案調查。李貴敏最後質疑，指揮中心當初對小明有歧視，但衛福部長陳時中回應稱，國籍區別與種族歧視是不一樣的事情，當初是因為緊急應變才不讓小明回台，且後續都有將相關措施改善。

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