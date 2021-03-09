觀光業2月恐續度小月 餐飲四雄可望往前衝

CRIF中華徵信所今天（9）日表示，國內59家觀光業公司今（2021）年1月營收總額為136億元，較去年同期182.46億元衰退25.46％，表現仍然弱勢，不過其中有17家營收成長，四家2月業績料將持續暢旺。

CRIF中華徵信所指出，今年1月營收成長前十大公司，最值得注意的是咖碼咖啡、營收成長51.44％；亞洲藏壽司（2754）、營收成長31.43％；揚秦（2755）、營收成長17.03％；八方雲集、營收成長121.57％。

上述四家連鎖餐飲公司也名列2020年觀光業公發公司營收成長前十大，顯示餐飲四雄營運仍然暢旺，即將公布的2月業績值得期待。

今年1月營收成長前十大公司中的海灣（3252）、六角（2732）、大略-KY（4804）、長榮國際、豆府（2752）、雅茗-KY（2726），成長力道都在9％以上，2月營收也不看淡。

王品（2727）、柏文（8462）、路易莎咖啡、聯發國際，2月也都有機會繼續走強。

CRIF中華徵信所認為，由於農曆年天氣不錯，又逢花季，國內旅遊再度爆發，2月公發公司觀光業的業績可望進一步回升，但是想要擺脫衰退的機率仍然不高，連鎖餐飲的成長機會較大，尤其是平價連鎖咖啡的咖碼和路易莎，業績最值得期待。