悠遊卡與正忠排骨飯挺防疫 嗶卡買便當現折5元

挺防疫，悠遊卡公司與中南部排骨飯霸主正忠排骨飯攜手合作，自3月1日起至3月31日止，在全台正忠排骨飯嗶悠遊卡購買便當套餐，即可享現折5元的優惠。

正忠排骨飯發跡於高雄，今年成立滿30年，本著「在地人的口味，出外人的便當」，秉持著最經典傳統料理的精神做菜，除了高雄地區之外，也逐漸往其他縣市拓展，已插旗台南、屏東、彰化、台北及桃園等地，全台據點超過30個。

當今年1月下旬衛福部屬桃園醫院爆發群聚感染之際，正忠排骨飯霸氣贈送1,500個便當至部桃，力挺醫護共同抗疫，也傳為佳話。

悠遊卡與正忠排骨飯長期合作，在全台的正忠排骨飯也都能以悠遊卡完成結帳，正值防疫時期，悠遊卡非接觸式的交易方式可有效降低與病毒的接觸機會，與正忠排骨飯長期推動的正向防疫不謀而合。