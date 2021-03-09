快訊

乏人問津變「藍綠對決」？藻礁公投引起的政治效應

台東連兩震！最大規模達4.8 民眾嚇到奪門而出

悠遊卡與正忠排骨飯挺防疫 嗶卡買便當現折5元

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
悠遊卡與正忠排骨飯挺防疫，嗶卡買便當現折5元。 圖/悠遊卡公司提供
悠遊卡與正忠排骨飯挺防疫，嗶卡買便當現折5元。 圖/悠遊卡公司提供

挺防疫，悠遊卡公司與中南部排骨飯霸主正忠排骨飯攜手合作，自3月1日起至3月31日止，在全台正忠排骨飯嗶悠遊卡購買便當套餐，即可享現折5元的優惠。

正忠排骨飯發跡於高雄，今年成立滿30年，本著「在地人的口味，出外人的便當」，秉持著最經典傳統料理的精神做菜，除了高雄地區之外，也逐漸往其他縣市拓展，已插旗台南、屏東、彰化、台北及桃園等地，全台據點超過30個。

當今年1月下旬衛福部屬桃園醫院爆發群聚感染之際，正忠排骨飯霸氣贈送1,500個便當至部桃，力挺醫護共同抗疫，也傳為佳話。

悠遊卡與正忠排骨飯長期合作，在全台的正忠排骨飯也都能以悠遊卡完成結帳，正值防疫時期，悠遊卡非接觸式的交易方式可有效降低與病毒的接觸機會，與正忠排骨飯長期推動的正向防疫不謀而合。

悠遊卡 便當

延伸閱讀

防疫兼犯罪預防宣導 豐原警方製作三款可愛口罩送民眾

西媒報導全球5大最佳防疫奇蹟國 台灣名列首位

實施防疫封鎖一週年 拜登11日發表談話

旅遊泡泡只差細節 台、帛可望共同宣布好消息

相關新聞

一芳品牌五週年慶 全球門市分享10萬杯水果茶

迎接一芳品牌五週年慶，為回饋全球粉絲支持，一芳水果茶宣布，3月10日週年慶當天，一芳全球千家門市招牌「一芳水果茶」L杯將...

圓點奈米獲迦納政府2.55億元訂單 本月開始出貨

興櫃股圓點奈米公告2月營收2.34億元，年成長1206.73％，但較上月下滑13.97%。累計1-2月營收5.07億元，...

全球機械線上採購大會 31日登場

機械類出口表現，2020年的出口成長率相較2019年雖下降3.37%，但2021年1月的出口成長率已上升，顯示疫情之下，...

春雨、聚亨 獲利將進補

中鋼預計12日開出第2季盤價，棒線行情每公噸有最高上漲3,000元空間，相關螺絲廠春雨、聚亨、恆耀等內外銷報價可望同步調...

大江收購精準出招 截長補短

保健食品大廠大江生醫將以最高6.04億元收購另一生技股和康生技三成股權。大江董事長林詠翔發下豪語，十年內為台灣組織生技大...

日本製鐵減產 市場利多

日本鋼鐵股和相關供應商股票8日大漲，因日本製鐵宣布將關閉日本規模數一數二的高爐和產線，轉向綠能發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。