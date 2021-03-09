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睽違一年！加州遊樂園4月恢復營業 智崴早盤開慶祝行情

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
圖為智崴董事長歐陽志宏。報系資料照
圖為智崴董事長歐陽志宏。報系資料照

美國加州政府上周末公布新的州內經濟重啟指導方針，允許遊樂園於4月1日開始可恢復營業，在美股此消息傳出後激勵迪士尼周一（8日）大漲逾 6%。智崴（5263）為全球體感娛樂設備領導廠商，在美國陸續開放遊樂園的消息帶動下，今（9）日早盤股價也大漲超過6%，股價來到波段新高。

受到新冠肺炎衝擊，迪士尼等其他遊樂園已經關閉大約一年，儘管近期佛羅里達等其他州已允許遊樂園得以有限的入園人數重啟，但加州仍遲遲未宣布類似消息。

不過加州政府上周五（5日）公布最新的重啟指導方針，允許棒球場、體育場館、主題公園可以在4月1日重啟，不過須進行容量管制等措施，各場館依據社區疫情嚴重程度開放15%至35%的容量，並需佩戴口罩並遵守其他健康預防措施。

智崴資訊去年12月與美國客戶簽訂遊樂設備銷售合約，智崴董事長歐陽志宏表示，本次成功銷售的飛行劇院為目前智崴所開發的最新型，也是最高階的飛行劇院，搭載高階LED球幕，螢幕整體亮度比原本提升10倍，解析度達8K，將提供乘客最擬真視覺饗宴。

這座最高階的飛行劇院地點位於知名美國旅遊景點。此外，智崴今年預計有14個地點的飛行劇院和大型體感設備將在美國、丹麥、英國、中國、日本、越南、哈薩克等地開幕，顯示大家對疫情後的旅遊娛樂市場復甦相當看好。

智崴目前在高階體感設備市占率已達85%，去年受疫情衝擊，將造成市場大洗牌，許多供應商將因此退出市場，加上今年開幕專案量創新高，預期今年市占率將持續攀升、達到9成的水準。

智崴 疫情

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