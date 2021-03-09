快訊

乏人問津變「藍綠對決」？藻礁公投引起的政治效應

台東連兩震！最大規模達4.8 民眾嚇到奪門而出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圓點奈米獲迦納政府2.55億元訂單 本月開始出貨

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
台灣圓點奈米技術將於下半年登錄興櫃(右起)董事長章季芸及創辦人暨總經理簡建興。記者陳書璿攝影/報系資歷照
台灣圓點奈米技術將於下半年登錄興櫃(右起)董事長章季芸及創辦人暨總經理簡建興。記者陳書璿攝影/報系資歷照

興櫃股圓點奈米公告2月營收2.34億元，年成長1206.73％，但較上月下滑13.97%。累計1-2月營收5.07億元，較去年同期大增1887.63％。公司並公告取得迦納政府自動化核酸萃取機台及試劑訂單，預估金額達約2.55億元，預計本月開始出貨。

圓點奈米表示，全球新冠肺炎防疫檢測高度需求，圓點奈米接連獲得各國檢測公司領導廠商與政府標案，公司已於去年下半年進行擴產準備，因應今年訂單持續成長的出貨需求。

圓點奈米專注於核酸檢測前段的純化及核酸萃取，新冠肺炎疫情令圓點奈米的專利核酸萃取技術應用的能見度大幅提升，陸續接獲國際領導大廠及各國政府的長期穩定訂單，包括韓國前三大檢測公司之一採購合約、全球最大檢測公司的儀器與試劑訂單及未來的擴大合作；政府標案方面，包括奧地利、阿拉伯聯合大公國、巴西、巴基斯坦、斯里蘭卡及近期新增的迦納政府等，其中，迦納政府的合約為期一年。

圓點奈米的自動化核酸萃取機台有8/24/32/48/96通道，搭配多種類型的預填充試劑盒，已獲得全球66國領導檢測公司及政府單位訂單。尤其在自動化核酸萃取機台市占率拉高後，後續各類型樣本的試劑需求，可望為公司帶來長遠效益。

另外，在非新冠肺炎的檢體應用上，圓點奈米也陸續開發許多新項目，包括應用於癌症、腫瘤篩檢以及產前胎兒篩檢的cfDNA（游離DNA）萃取試劑，Whole Blood RNA（全血RNA）萃取試劑，以及針對國人健康所特別開發的大腸癌腸道細胞萃取的Stool DNA試劑等，都是今年將量產上市的新品。

奈米 肺炎

延伸閱讀

中國：願與各國商討互認健康碼 以便跨國往來

維修零件案決標 陸軍老雲豹甲車隊今年底恢復妥善

澳門放寬防疫措施 進入娛樂場所無需檢測證明

COVAX沒有進一步消息 莊人祥：不是韓國廠出問題

相關新聞

一芳品牌五週年慶 全球門市分享10萬杯水果茶

迎接一芳品牌五週年慶，為回饋全球粉絲支持，一芳水果茶宣布，3月10日週年慶當天，一芳全球千家門市招牌「一芳水果茶」L杯將...

圓點奈米獲迦納政府2.55億元訂單 本月開始出貨

興櫃股圓點奈米公告2月營收2.34億元，年成長1206.73％，但較上月下滑13.97%。累計1-2月營收5.07億元，...

全球機械線上採購大會 31日登場

機械類出口表現，2020年的出口成長率相較2019年雖下降3.37%，但2021年1月的出口成長率已上升，顯示疫情之下，...

春雨、聚亨 獲利將進補

中鋼預計12日開出第2季盤價，棒線行情每公噸有最高上漲3,000元空間，相關螺絲廠春雨、聚亨、恆耀等內外銷報價可望同步調...

大江收購精準出招 截長補短

保健食品大廠大江生醫將以最高6.04億元收購另一生技股和康生技三成股權。大江董事長林詠翔發下豪語，十年內為台灣組織生技大...

日本製鐵減產 市場利多

日本鋼鐵股和相關供應商股票8日大漲，因日本製鐵宣布將關閉日本規模數一數二的高爐和產線，轉向綠能發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。