圓點奈米獲迦納政府2.55億元訂單 本月開始出貨

興櫃股圓點奈米公告2月營收2.34億元，年成長1206.73％，但較上月下滑13.97%。累計1-2月營收5.07億元，較去年同期大增1887.63％。公司並公告取得迦納政府自動化核酸萃取機台及試劑訂單，預估金額達約2.55億元，預計本月開始出貨。

圓點奈米表示，全球新冠肺炎防疫檢測高度需求，圓點奈米接連獲得各國檢測公司領導廠商與政府標案，公司已於去年下半年進行擴產準備，因應今年訂單持續成長的出貨需求。

圓點奈米專注於核酸檢測前段的純化及核酸萃取，新冠肺炎疫情令圓點奈米的專利核酸萃取技術應用的能見度大幅提升，陸續接獲國際領導大廠及各國政府的長期穩定訂單，包括韓國前三大檢測公司之一採購合約、全球最大檢測公司的儀器與試劑訂單及未來的擴大合作；政府標案方面，包括奧地利、阿拉伯聯合大公國、巴西、巴基斯坦、斯里蘭卡及近期新增的迦納政府等，其中，迦納政府的合約為期一年。

圓點奈米的自動化核酸萃取機台有8/24/32/48/96通道，搭配多種類型的預填充試劑盒，已獲得全球66國領導檢測公司及政府單位訂單。尤其在自動化核酸萃取機台市占率拉高後，後續各類型樣本的試劑需求，可望為公司帶來長遠效益。

另外，在非新冠肺炎的檢體應用上，圓點奈米也陸續開發許多新項目，包括應用於癌症、腫瘤篩檢以及產前胎兒篩檢的cfDNA（游離DNA）萃取試劑，Whole Blood RNA（全血RNA）萃取試劑，以及針對國人健康所特別開發的大腸癌腸道細胞萃取的Stool DNA試劑等，都是今年將量產上市的新品。