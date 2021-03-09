全球機械線上採購大會 31日登場

機械類出口表現，2020年的出口成長率相較2019年雖下降3.37%，但2021年1月的出口成長率已上升，顯示疫情之下，雖國與國之間的商務往來尚未恢復正常，但台灣機械實力獲全球買主矚目。為延續此波國際採購趨勢，經濟部國際貿易局委託外貿協會於3月31日，在中部辦理「全球機械線上採購大會」，已吸引44國超過230家買主報名線上洽談。

貿協指出，為協助台灣廠商在疫情期間持續海外拓銷，已規劃在台中豐邑市政都心廣場與全球買主進行線上洽談。「2021全球機械線上採購大會 」已針對我國工具機、紡織機械、橡塑膠機械、製鞋機械、金屬成型機械 、食品製藥包裝機械、半導體製程設備、木工機械、模具、機械零組件及其他機械等優勢產業，透過全球駐點廣邀買主參加。

活動自2月17日起開放國內廠商報名，已接獲廠商提出超過290場洽談會的預約，貿協針對全球買主名單仍持續每日更新，有興趣報名的廠商，可上外貿協會採洽易網站isourcing.taiwantrade.com報名。

全球機械線上採購大會自接受報名以來，已吸引44國超過230家買主共襄盛舉，其中營業額超過1億美元以上買主達10餘家，包括指標性買主美國工具機領導廠商Haas Automation，擬對CNC機械零組件及夾治具設備進行採購；巴西製鞋大廠Grupo Dass，對我國製鞋機械及自動化製鞋整廠設備有興趣；美國Illinois Tool Works，因台灣工具機高CP值的盛名而來，擬採購金屬加工機械，如銑床、車床、磨床、鍛造、雷射切割等機械設備。

貿協表示，此次採購洽談會將同時辦理兩場研討會，針對印尼及非洲市場進行第一線剖析。印尼場著重在深耕製造業第二生產基地的布局，邀請印尼汽車整車產業公會（GAIKINDO）分享當地汽車及整體供應鏈未來發展概況、印尼車輛產業聚落發展、產線擴增所需機械設備採購商機等議題；也邀請印尼汽機車零件製造集團子公司PT.DHARMA PRECISION TOOLS分享當地製造業近年來市場趨勢及挑戰。

由於我國廠商對於非洲市場尚屬陌生，為協助業者深入了解非洲買主採購習性，邀請對非洲市場擁有開拓經驗的WowAfrica、國倉機械及非洲台灣商會聯合總會副總會長林金洲現身說法分享拓銷非洲市場經驗。