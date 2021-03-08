中部百貨母親節檔期提前於11日開打 業績拚二位數成長

年後消費市場略趨冷淡，不過許多消費者早已盤算好春季開始的百貨大戰！中部地區包括中友百貨、廣三SOGO及台中大遠百，母親節促銷檔期不約而同於本月11日提前開打，今年業者大手筆祭出超值優惠，業績目標衝刺二位數成長。

台中新光三越購物節則訂4月1日開跑，3月起陸續進行改裝與新櫃登場，有中部獨家歐洲精品乳酪「CHEESE CAKE 1」、滿滿肉鬆的「武松殿」、牛肉麵指標品牌「皇家傳承」等；3月12日至4月5日春日櫻花季，全館推出櫻花相關商品優惠。

中友百貨歡慶29歲生日，除持續落實各項防疫措施，趁週年慶檔期前針對2樓、5樓進行改裝，以嶄新面貌迎接週年慶，並首度與美國知名運動品牌SKECHERS聯名開發四波會員獨享禮，限量2.4萬份提供給中友會員消費滿額兌換。

去年一整年，全球都籠罩在新冠疫情中，線上購物較以往更受顧客喜愛，中友購物網不斷強化商品內容，去年營業額成長四成，29週年慶更推出線上萬元折價券及全站免運，並有超過3萬件百貨商品與實體百貨同步販售，線上線下同享優惠。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，去年百貨週年慶受疫情影響，線上購物成為較熱門的選項，今年疫情恢復趨穩狀態，預期民眾入店逛街選購的意願也會明顯增加；而以今年前二月營收來看，就較去年同期成長11.8%、網購更成長42%。

中友29週年慶祭出多重優惠，包括滿千送百、大獎狂歡抽、中友會員獨享禮、化妝品小家電滿額再加碼，以及中友購物網推出全站免運、登入就送萬元折價券及餐點預定外帶服務，全檔業績目標15.44億元、年增9.14%。

廣三SOGO於3月11日16日全館率先舉辦VIP預購會（樂天購物同步販售），祭出全館滿3,000送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券；化妝品滿2,000送400點Smart Card點數或200元、滿萬再加送600點點數或300元商品禮券。

全館感謝祭於3月17日登場，祭出滿3,000送600點Smart Card點數或300元商品禮券；化妝品滿2,000送400點點數或200元、首9日3/17~3/25化妝品滿萬加送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券。

3月17日至4月4日大家電滿5,000送1,000點Smart Card點數或500元商品禮券；3月17日至4月5日名品、珠寶滿5,000送1,000點點數或500元商品禮券。廣三SOGO前二月業績為8.3億元、年增13%，母親節促銷檔期業績目標12.5億元、年增15%。

台中大遠百首波美麗購物節預購也是3月11日開跑，檔期至4月14日，今年以「美好探索」為主題，並以電視節目概念介紹台中大遠百五大獨家搶先看與多重好禮回饋資訊，包含多款熱門商品限量優惠、獨家經典超實惠等組合。

美麗購物節8天預購，化妝品／內睡衣累計3,000送300、單筆1萬再加送200，百貨服飾單筆3,000送200，保健器材單筆5,000送500，大家電單筆1萬送1,000。

3月11日至4月5日1樓國際精品（珠寶／手錶／配件指定專櫃）2樓、8樓指定專櫃單櫃1萬送500，1樓國際精品服飾指定專櫃單櫃滿1萬送1,000；另外，美麗購物節3月19日開打，除了享預購回饋，首4日加碼化妝品尚筆滿2.5萬加送300、5萬加送600。