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「2021全球機械線上採購大會」 44國逾230家買主參加

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

機械產業景氣升溫，為延續國際採購趨勢，經濟部國際貿易局委託外貿協會，將於3月31日率先在台中舉辦「全球機械線上採購大會」，目前已吸引44國、超過230家買主報名線上洽談，貿協籲請國內業者把握報名機會。

目前已知，上述報名的國外買主，營業額超過1億美元以上的就有10餘家。包括美國工具機領導廠商Haas Automation，擬對CNC機械零組件及夾治具設備進行採購；巴西製鞋大廠Grupo Dass對製鞋機械及自動化製鞋整廠設備有興趣。

另外，美國Illinois Tool Works也因台灣工具機高CP值的盛名而來，擬採購金屬加工機械，如銑床、車床、磨床、鍛造、雷射切割等機械設備。

貿協指出，去年台灣GDP成長率2.98%，為已開發國家最佳，且是30年來首度超越中國。台灣機械業去年出口雖較2019年下滑3.3%，但今年1月出口成長率，相較去年同期成長34.8%，較2019年也上升15.1%。

顯見疫情之下，雖然國與國之間的商務往來尚未恢復正常，但台灣機械實力正值我國國際聲勢大漲之際，已獲全球買主矚目。

貿協指出，為協助台灣廠商在疫情期間持續海外拓銷，已規劃在台中豐邑市政都心廣場3樓舉辦「全球機械線上採購大會」，與全球買主進行線上洽談。

這場採購大會，將針對我國工具機、紡織機械、橡塑膠機械、製鞋機械、金屬成型機械、食品製藥包裝機械、半導體製程設備、木工機械、模具、機械零組件及其他機械等優勢產業，透過全球駐點廣邀買主參加。

活動自2月中開放國內廠商報名，已接獲廠商提出超過290場洽談會的預約，貿協針對全球買主名單仍持續每日更新，有興趣報名的廠商，請勿失良機，趕快上貿協採洽易網站報名。

另外，採購洽談會將同時辦理2場研討會，針對印尼非洲市場進行第一線剖析。其中，印尼場鎖定在深耕製造業第二生產基地的布局，邀請印尼汽車整車產業公會（GAIKINDO）分享當地汽車及整體供應鏈未來發展概況、印尼車輛產業聚落發展、產線擴增所需機械設備採購商機等議題。

並邀請印尼汽機車零件製造集團的子公司PT.DHARMA PRECISION TOOLS，分享當地製造業近年來市場趨勢及挑戰。

另因台廠對非洲市場尚屬陌生，為協助業者深入了解非洲買主採購習性，也邀請對非洲市場擁有開拓經驗的WowAfrica、國倉機械及非洲台灣商會聯合總會副總會長林金洲現身說法，分享拓銷非洲市場經驗。

非洲 印尼 工具機

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