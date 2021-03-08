沙崙智慧綠色產業論壇 9日登場展永續投資商機

為了促進民間企業掌握綠色投資商機，經濟部綠能科技產業推動中心委託光電科技工業協進會，將於明（9）日下午在成功大學光復校區舉行「沙崙科學城智慧綠色產業科技論壇」，期望幫助產業掌握智慧綠色科技趨勢，進而促進投資、加速地方繁榮，開放給有意科學城投資規劃及關心新興產業發展的業者參加。

沙崙智慧綠能科學城具有科技創新、產業孕育、促進投資與經濟發展的多重角色，以永續發展為主軸，結合AI與5G等科技，重點發展綠色產業、量子科技、自駕車及智慧醫療等產業。其中，政府宣示的量子科技計劃就選定中研院沙崙院區，作為量子科技研究基地。

光電協進會執行長羅懷家表示，該論壇內容概括全球綠能經濟趨勢，並會講述綠色相關科技發展，包括5G光通訊、精準醫療、電動車、離岸風電等，以及沙崙智慧綠能科學城的投資商機，讓與會者掌握趨勢與投資商機。

論壇將邀請丹麥哥本哈根風能開發、光寶科技、台經院、工研院、辰隆科技、成功大學、陽明交通大學、崴淩科技等單位分享經驗，致詞貴賓及與談人則包括台南市政府、成大、綠推中心、台鹽綠能、宏佳騰電動車等代表。

光電協進會指出，沙崙智慧綠能科學城是新的綠能科技產業聚落，包含以創能、儲能、節能、系統整合等四大主軸的示範場域，並將吸引智慧科技研發（AI、IoT、資安等）及創新育成等產業進駐聯合研究中心，另也有區域將作為企業營運總部、觀光商業及精準醫療產業進駐基地。

此外，中央研究院南部分院與鄰近高校，成功大學、陽明交通大學等從事基礎研究，加上大台南會展中心的興建，將串聯基礎研發至行銷一條龍機制，成為全國唯一三院（中研院、國研院、工研院）齊聚的研發聚落，發揮產業聚落效應，加速南部地區經濟轉型。