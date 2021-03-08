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foodpanda聯手康是美 推美妝外送

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全台最大即時外送平台foodpanda宣布與藥妝通路康是美率先合作，擴大藥妝外送版圖。目前全台有50間康是美門市率先上線，上架近1,600項商品，標榜20分鐘馬上點馬上到，提供消費者最完整的日用選擇。

根據購物網站統計，女性客群在電商占比已逾七成，女性喜愛購買的美妝用品或生理用品是外送市場的重要項目之一。foodpanda資深公共事務經理郭昕宜表示，foodpanda在生鮮雜貨外送領域積極佈局，持續拓展藥妝外送版圖，預計今年底將有逾半數康是美成為foodpanda合作門市，提升商品多元性與服務廣度。

康是美上線後，foodpanda透過觀察數據發現到女性用品如衛生棉及護髮膜最為熱賣。

foodpanda統計發現，每天晚間7至9點是美妝保養類商品訂購的熱門時段，推估消費者可能於下班通勤時透過手機下單，到家時即可收到商品，搭配康是美依各地生活需求而衍生不同的營業時間，最晚點單到凌晨2點都能送。

康是美 電商 購物網

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